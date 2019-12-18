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任正非：本來準備退休 美國打壓讓他產生了動力

2019-12-18 18:35聯合報 記者林則宏／即時報導

55歲的阿里巴巴創辦人馬雲、75歲的聯想集團創辦人柳傳志今年相繼退休，和柳傳志同年的華為創辦人任正非表示，他本來也準備退休，但因為美國的打壓讓他產生了動力，又留下給華為公共關係部打工

馬雲今年9月正式卸下阿里巴巴董事局主席，而被稱為「聯想之父」、「中關村創業教父」的柳傳志也傳出，本月18日正式卸任聯想控股董事長。過去甚為低調的任正非，在華為於去年開始面對來自美國一連串打壓後，卻變得異常活耀，頻頻接受各國媒體專訪。

華為公共及政府事務部18日又公布任正非日前在深圳接受拉丁美洲與西班牙媒體的聯合採訪紀要。

在被秘魯記者問到，華為已成為一家非常成功的公司，他還有什麼樣的動力，繼續在這麼一個複雜的環境下引領華為前進時，任正非說，「可能因為美國總打壓我們，讓我產生了動力。本來我都準備退休了，然後他打我一下，又讓我留下給公共關係部打工。」

對於中和國摩擦與衝突，是否會導致世界形成兩個科技陣營時，任正非說，「我認為不可能形成兩個世界。『柏林牆』出現是在物理時代，牆可以將物理世界分隔；而現在是信息時代、數字時代，牆是擋不住的。」

他表示，如果分裂成兩個世界，對誰最不利？美國。美國很多企業是全世界最領先的，如果它們不把產品賣給一部分國家、地區，它們是自己在收縮自己的市場規模，它們的財務報表會受不了。美國企業一旦退出一些國家、地區的市場，這些市場上就會冒起來其他替代者，所以分裂後是美國企業的損失最大，它們是不會同意這樣做的。

任正非稱，「另一方面，由於科學家論文都在網上飄蕩，未來科技的創新還是在統一的理論基礎和基礎技術研究之上，只是在商業應用層面增加了一些競爭性企業。企業有競爭，一定是促進產品的質量更好、價格更低。因此，我認為不會分裂成兩個科技世界。」

在被西班牙媒體問到，在中國，企業有沒有可能完全獨立於中國政府和中國共產黨時？任正非強調，「是完全獨立的。因為中國有法律保障，企業經營權、所有權在國家法律的邊界下，是各自獨立的。」

華為創辦人任正非說，他原已準備退休，是因美國打壓讓他產生了動力。（取自華為《心聲...
華為創辦人任正非說，他原已準備退休，是因美國打壓讓他產生了動力。（取自華為《心聲社區》網站）
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