親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此

人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非降息

2019-12-18 16:13聯合報 記者李仲維/即時報導

中國人民銀行（大陸央行）今（18）日祭出近4年來首次調降14天期逆回購利率，顯示在元旦、春節即將來臨之前，人行頻頻出手平抑資金面波動，但市場解讀這並非新一輪降息。

在16日超額續作中期借貸便利（MLF）之後，僅隔一日，人行便重啟逆回購操作，而在此前，逆回購操作已停擺20個工作日。值得一提的是，這次操作利率也有變化。

第一財經報導，人行今公告，本次逆回購操作規模共人民幣2,000億元，其中7天期逆回購中標量為500億元，中標利率2.50%，和之前一樣；14天期逆回購中標量1,500億元，中標利率2.65%，較前次的2.7%下調5BP。

Wind數據顯示，最近一次14天期逆回購利率下調是在2016年2月2日，由2.7%降至2.4%。而上次14天期逆回購利率出現2.65%要追溯到2018年，在當年的前三個月，逆回購利率始終維持在2.65%的水準，直至4月16日，上調5BP變為2.7%，之後一直保持到今年9月27日。

中信證券固收團隊分析稱，本次重啟14天逆回購操作，並下調操作利率是跟隨11月7天逆回購降息5bp的同步操作，維持央行逆回購操作利率期限利差15bp空間穩定，而並非新一輪降息。

從操作期限上看，這種結構也體現人行呵護市場流動性穩健跨年的態度。近期公開市場主要的到期壓力已被對沖，交通銀行金融研究中心高級研究員陳冀認為，今天重啟逆回購淨投放人民幣2,000億元流動性的同時，降低跨年資金利率，很大程度上可以避免市場流動性在年底出現結構性吃緊。

也有觀點認為，近期21天和1個月的跨年資金利率大幅上行，跨元旦資金需求較為旺盛，後續面臨春節，人行可能還會重啟28天逆回購操作，以補充春節期間的跨節需求。

陳冀還表示，未來兩周，預調微調市場短期波動的操作可能還會有，甚至存在年末宣布降準、2020年1月實施的可能。人行年底靈活適度的偏鬆調節，也可能旨在為2020年初配合專項債發行及其他宏觀政策共同發力打基礎。

圖為中國人民銀行。中新社資料照片
圖為中國人民銀行。中新社資料照片
分享

春節跨年

延伸閱讀

聯合報系限定！ 憑券肯德基必勝客組合餐優惠到...

人行時隔20個工作日重啟逆回購！向市場投放近...

Fed兩官員均主張除非前景重大變化 否則應一...

春節加班機按往例 台商：民進黨不想讓我們回來

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

人行時隔20個工作日重啟逆回購！向市場投放近兆元

2019-12-18 14:22

今年台股企業平均募資額增105% 跑贏陸、港股市

2019-12-18 15:14

手機話費3折！福建送「兩岸一家親」專屬紅包

2019-12-18 13:53

大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

2019-12-18 11:28

200元搶先看夯劇結局！不買單就落伍 260萬人邊罵邊看

2019-12-18 11:00

雲台學生創新賽 台灣奪雙獎

2019-12-18 00:33

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

2019-12-18 00:32

聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31

台企轉型升級 台二代帶頭衝

2019-12-18 00:12

陸首批台青公租房 上海先推300戶

2019-12-18 00:12

大陸與東協全年貿易額 有望破18兆

2019-12-18 00:07

海南冬交會 破百台企搶商機

2019-12-18 00:06

香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

2019-12-17 21:30

辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12

大陸人均GDP今年將破1萬美元 2025年跨越中等收入陷阱

2019-12-17 20:32

A股大漲 滬指重返3,000點大關

2019-12-17 17:59

香港失業率升至3.2% 餐飲服務失業率創8年來新高

2019-12-17 17:59

安永：A股今年IPO籌資額創七年來新高

2019-12-17 16:14

陸發改委：明年將再修訂外資准入負面清單

2019-12-17 15:38

豬價催生河南新首富 反超王健林碾壓雷軍

2019-12-17 15:06

大陸10月減持美債 連續第四個月減持

2019-12-17 10:18

習近平訪問前夕 惠譽下調澳門評級展望至負面

2019-12-17 09:57

輻射南亞、東南亞 雲南求跨境人才

2019-12-17 01:48

兩岸合作共建 欽州中馬園區開工

2019-12-17 01:47

肇慶金秋簽約62宗 破1200億投資

2019-12-17 01:47

對一帶一路貿易 江西增長逾13%

2019-12-17 01:47

長沙國際車展 新能源車受關注

2019-12-17 01:47

首屆福建商博會 成交額逾500億

2019-12-17 01:47

大陸水、風、光發電 新能源躍進

2019-12-17 01:47

1300噸自升自航風電安裝船 首艘交付

2019-12-17 01:46

AI走進生活 智能經濟快速增長

2019-12-17 01:46

北京瞭望／北京鴿派終於敢說話了

2019-12-17 01:46

人民幣中間價升破7

2019-12-17 01:30

數據報喜 陸經濟回暖

2019-12-17 00:05

人行年關放錢 釋出1.3兆元

2019-12-17 00:05

陸穩增長政策落地 經濟下行壓力緩解

2019-12-17 00:05

工行阿里合攻金融科技

2019-12-17 00:05

台企聯籲民航局：批准春節加班機執行時間

2019-12-16 21:44

KPMG：台商在陸匯出資金 防三重打擊

2019-12-16 17:33
看更多

熱門文章

父贈「深海能量石」女流鼻血3個月 過海關驚揭核輻射超標112倍

2019-12-18 09:42

生命奇蹟 四川礦災13人井下受困86小時清晨全生還

2019-12-18 10:05

中共首艘自製航母山東艦交付海軍 習近平出席入列儀式

2019-12-17 18:09

習近平主持首艘自製航艦交船 命名17「山東」號

2019-12-17 19:06

午睡不用再趴著 2小學生發明課桌秒變躺椅

2019-12-18 13:51

山東艦服役 陸迎雙航母時代

2019-12-17 23:46

大陸人均GDP今年將破1萬美元 2025年跨越中等收入陷阱

2019-12-17 20:32

投訴遭港警性暴力對待的中大生吳傲雪 宣布婚訊

2019-12-18 12:40

陪朋友拍婚紗…他順手拍出全球攝影大獎

2019-12-17 17:21

BBC：中國至今不懂 港人為何選自由不選穩定

2019-12-17 17:41

廣東珠海將在橫琴 為澳門民眾提供3,800戶優惠住宅

2019-12-17 20:33

陸海軍發言人：大陸自製航母解決三大問題

2019-12-18 12:11

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

2019-12-18 00:32

大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

2019-12-18 11:28

341萬人！2020年報考陸碩士人數再創新高

2019-12-18 10:49

醉後躺陪酒女大腿 福州市村官遭停職

2019-12-18 11:57

大興安嶺雪地驚見火狐狸？原來是「P」圖

2019-12-18 10:06

貴州「梯田」一片綠

2019-12-18 00:07

習近平抵達澳門 1620個天眼、50部人臉識別備陣

2019-12-18 16:09

200元搶先看夯劇結局！不買單就落伍 260萬人邊罵邊看

2019-12-18 11:00

習近平明抵澳門 將在機場發表談話

2019-12-17 20:20

神隱2年...薄瓜瓜在加拿大當起了業務分析師

2019-12-17 17:18

中國首艘自製航母「山東艦」三亞入列 雙航母時代來臨

2019-12-18 13:07

港媒：示威者瘋狂舉動 疑是毒品作祟

2019-12-18 11:56

力挺港警「止暴制亂」 傳郭聲琨任港澳小組副組長

2019-12-17 18:00

澳門加強邊境檢查 香港記者入境受阻

2019-12-18 00:16

港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

2019-12-17 23:51

香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

2019-12-17 21:30

花15萬港元吃頓飯的香港前政務司長許仕仁 今提前出獄

2019-12-18 11:29

香港失業率升至3.2% 餐飲服務失業率創8年來新高

2019-12-17 17:59

廣東陽江／中國第一刀 工藝精湛

2019-12-18 02:40

「反向春運」機票低至一八折 比高鐵還便宜

2019-12-18 14:22

大興安嶺火狐狸現蹤？原來是「加工的」

2019-12-17 17:19

陸委會：兩岸春節加班機仍在聯繫並等待陸方回覆

2019-12-17 17:07

馬紹章：台灣民主捷徑思考 從楊蕙如案可見

2019-12-18 11:28

辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12

習近平將抵澳門 又有香港記者遭拒入境採訪

2019-12-18 13:26

為酒後摔傷男子施救 女醫生竟遭對方鹹豬手施襲

2019-12-18 15:08

聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31

長髮美女考碩士在廁所旁讀書 稱提神醒腦

2019-12-18 14:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top