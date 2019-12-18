人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非降息

中國人民銀行（大陸央行）今（18）日祭出近4年來首次調降14天期逆回購利率，顯示在元旦、春節即將來臨之前，人行頻頻出手平抑資金面波動，但市場解讀這並非新一輪降息。

在16日超額續作中期借貸便利（MLF）之後，僅隔一日，人行便重啟逆回購操作，而在此前，逆回購操作已停擺20個工作日。值得一提的是，這次操作利率也有變化。

第一財經報導，人行今公告，本次逆回購操作規模共人民幣2,000億元，其中7天期逆回購中標量為500億元，中標利率2.50%，和之前一樣；14天期逆回購中標量1,500億元，中標利率2.65%，較前次的2.7%下調5BP。

Wind數據顯示，最近一次14天期逆回購利率下調是在2016年2月2日，由2.7%降至2.4%。而上次14天期逆回購利率出現2.65%要追溯到2018年，在當年的前三個月，逆回購利率始終維持在2.65%的水準，直至4月16日，上調5BP變為2.7%，之後一直保持到今年9月27日。

中信證券固收團隊分析稱，本次重啟14天逆回購操作，並下調操作利率是跟隨11月7天逆回購降息5bp的同步操作，維持央行逆回購操作利率期限利差15bp空間穩定，而並非新一輪降息。

從操作期限上看，這種結構也體現人行呵護市場流動性穩健跨年的態度。近期公開市場主要的到期壓力已被對沖，交通銀行金融研究中心高級研究員陳冀認為，今天重啟逆回購淨投放人民幣2,000億元流動性的同時，降低跨年資金利率，很大程度上可以避免市場流動性在年底出現結構性吃緊。

也有觀點認為，近期21天和1個月的跨年資金利率大幅上行，跨元旦資金需求較為旺盛，後續面臨春節，人行可能還會重啟28天逆回購操作，以補充春節期間的跨節需求。