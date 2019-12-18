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人行時隔20個工作日重啟逆回購！向市場投放近兆元

2019-12-18 14:22聯合報 記者李仲維/即時報導

中國人民銀行（大陸央行）在公開市場今（18）日進行人民幣500億元7天期和1,500億元14天期逆回購操作，由於今天沒有逆回購到期，因此淨投放人民幣2,000億元（約新台幣9,000億元）。

之前，人行已連續20個工作日沒有進行逆回購操作，創今年最長暫停紀錄。

中新經緯報導，人行本次下調14天期逆回購利率至2.65%，之前為2.7%。7天期逆回購操作中標利率為2.5%，與之前持平。人行表示，將密切關注市場流動性狀況，靈活開展公開市場操作，維護年底流動性平穩。

Wind數據顯示，本周(14日至20日)人行公開市場沒有正逆回購和央票到期。周一(16日)人行進行人民幣3,000億元中期借貸便利(MLF)操作，利率為3.25%，與之前持平，當天另有2,860億元MLF到期。

近日人行召開黨委擴大會議，會議強調，明年金融工作要突出以下重點：一是堅持穩健的貨幣政策要靈活適度。二是堅決打贏防範化解重大風險攻堅戰。三是突出金融服務實體經濟。此外，人行擬於近期召開年度工作會議，學習貫徹中央經濟工作會議精神、做好2020年各項工作進行全面部署，提出具體要求。

申萬宏源固定收益首席分析師孟祥娟指出，回顧2012年以來年底資金面情況，一般來說，元旦前後資金面的季節性波動比較顯著，但在降準降息週期內，央行會適時加大投放資金。結合目前的狀況，特別是如果專項債從2020年第一季開始發行，那麼從現在到明年1月，加大MLF投放力度、重啟TMLF或結構性降準，均是央行貨幣政策可選操作。

中國證券報文章分析，在年底這輪資金投放過後，明年1月仍是央行實施流動性操作重要窗口。春節在1月，考慮到2019年財政支出節奏前移，年底財政投放力度可能會不及往年，要填補節前大額流動性缺口，離不開央行流動性投放。

在年底這輪資金投放過後，明年1月仍是央行實施流動性操作重要窗口。中新社資料照片
在年底這輪資金投放過後，明年1月仍是央行實施流動性操作重要窗口。中新社資料照片
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