大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求
大陸台商呼籲明年春節加班機時程延長，交通部長林佳龍17日表示，若有需求按正常程序提出。《中國民航報》微信號當晚即發文稱，經確認，2020年1月8日、9日、10日部分兩岸航線已一票難求，呼籲台灣民航主管部門「認真對待廣大台胞的需求」，儘快就適度延長2020年春節加班機執行時間做出讓廣大台胞滿意的安排。
距離明年大選投票日只剩三個多星期時間，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）16日再度發文，「緊急呼籲延長兩岸春節加班機執行時間」。
台企聯表示，2020年春節前夕適逢台灣大選，屆時將有大批鄉親往來兩岸，大陸部分繁忙航點返台航班將出現運力緊張情況。為此，台企聯今年9月以來應廣大台商和鄉親所請，即多次向兩岸民航主管部門提出呼籲，希延長2020年春節加班機執行時間。
台企聯稱，該呼籲已獲大陸民航主管部門積極回應，但台民航主管部門卻一再拒絕。台企聯16日再次緊急呼籲台灣民航主管部門，儘快就延長兩岸春節加班機執行時間做出明確安排，讓大陸台商能順利回家。
對此，林佳龍17日回應表示，目前仍有機位，依往例，加班機時程是春節前後兩周，因涉及兩岸協商機制，若有需要延長時程，會配合陸委會辦理。
陸委會則稱，由於陸客大幅減少和淡季因素，在春節加班機以外的需求，目前仍有很多機位。有關春節加班機事宜，目前仍在聯繫中，正等待陸方正式回覆。
中國民航報微信號17日晚間報導，近日，海峽兩岸航空運輸交流委員會公開表示，委員會非常關心台企聯16日關於再次要求延長春節加班機執行時間的呼籲。
報導稱，此前，大陸民航主管部門已應台企聯的要求，反覆與台灣民航主管部門溝通，希望其認真考慮台胞訴求，滿足台胞需求，積極回應適度延長2020年春節加班機執行時間，但卻遭到推阻與拒絕。
海峽兩岸航空運輸交流委員會表示，近日，經過確認，2020年1月8日、9日、10日部分兩岸航線上已出現一票難求的情況。大陸民航主管部門再次重申，願意便利兩岸航空公司，根據市場需要增開航班，滿足台胞返台需求。
海峽兩岸航空運輸交流委員會呼籲台灣民航主管部門認真對待廣大台胞的需求，善待廣大台胞，勿再設置障礙，與委員會相向而行，儘快就適度延長2020年春節加班機執行時間做出讓廣大台胞滿意的安排。
留言