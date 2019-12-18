大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

大陸台商呼籲明年春節加班機時程延長，交通部長林佳龍17日表示，若有需求按正常程序提出。《中國民航報》微信號當晚即發文稱，經確認，2020年1月8日、9日、10日部分兩岸航線已一票難求，呼籲台灣民航主管部門「認真對待廣大台胞的需求」，儘快就適度延長2020年春節加班機執行時間做出讓廣大台胞滿意的安排。

距離明年大選投票日只剩三個多星期時間，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）16日再度發文，「緊急呼籲延長兩岸春節加班機執行時間」。

台企聯表示，2020年春節前夕適逢台灣大選，屆時將有大批鄉親往來兩岸，大陸部分繁忙航點返台航班將出現運力緊張情況。為此，台企聯今年9月以來應廣大台商和鄉親所請，即多次向兩岸民航主管部門提出呼籲，希延長2020年春節加班機執行時間。

台企聯稱，該呼籲已獲大陸民航主管部門積極回應，但台民航主管部門卻一再拒絕。台企聯16日再次緊急呼籲台灣民航主管部門，儘快就延長兩岸春節加班機執行時間做出明確安排，讓大陸台商能順利回家。

對此，林佳龍17日回應表示，目前仍有機位，依往例，加班機時程是春節前後兩周，因涉及兩岸協商機制，若有需要延長時程，會配合陸委會辦理。

陸委會則稱，由於陸客大幅減少和淡季因素，在春節加班機以外的需求，目前仍有很多機位。有關春節加班機事宜，目前仍在聯繫中，正等待陸方正式回覆。

中國民航報微信號17日晚間報導，近日，海峽兩岸航空運輸交流委員會公開表示，委員會非常關心台企聯16日關於再次要求延長春節加班機執行時間的呼籲。

報導稱，此前，大陸民航主管部門已應台企聯的要求，反覆與台灣民航主管部門溝通，希望其認真考慮台胞訴求，滿足台胞需求，積極回應適度延長2020年春節加班機執行時間，但卻遭到推阻與拒絕。

海峽兩岸航空運輸交流委員會表示，近日，經過確認，2020年1月8日、9日、10日部分兩岸航線上已出現一票難求的情況。大陸民航主管部門再次重申，願意便利兩岸航空公司，根據市場需要增開航班，滿足台胞返台需求。