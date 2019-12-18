雲台學生創新賽 台灣奪雙獎

第二屆雲台青年學生創新創業決賽17日公布得獎名單，兩岸20所大專院校中，台灣團隊就拿到兩個一等獎，一等獎只有三名依序是大陸雲南師範大學「雲嶺水果筍」、台灣輔仁大學「ABBY - RED」、銘傳大學「天波妙音」團隊，各得人民幣1萬元（新台幣4.4萬元）獎金。 雲南師範大學校長蔣永文（左二）、雲南省台辦主任張朝德（右二）與獲得第二屆雲台青年學生創新創業決賽一等獎的三個團隊合影。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook

第二屆雲台青年學生創新創業邀請賽，屬國台辦重點交流專案，由雲南省台辦、教育廳主辦，共有來自雲南、台灣兩地大專院校共20組團隊參加。

雲南省台辦主任張朝德出席頒獎時表示，雲南發展進入快車道，今年國內生產毛額（GDP）增速第一，正全力打造「綠色能源、綠色食品、健康生活目的地」三張牌，也獲准設立雲南自貿區，相信這些獲獎作品都可以轉化為有利基的商品，搭配雲南臨近南亞、東南亞的地理優勢，擁有廣闊市場空間。

獲得一等獎第一名的「雲嶺水果筍」團隊雲南師範大學趙香帥表示，竹子的生長季節原本只在每年7、8、9月，成功克服克隆（複製）技術後，現在一年四季，尤其在11、12月冬季都可產筍；鍾永莉則指出，特別是在退耕還林的時期，竹子可以套種在其他農作物裡，讓農民在冬季仍有收穫。

「ABBY - RED」團隊輔仁大學陳柏蓉表示，以理念和消費者產生連結，結合雲南少數民族特色印花和台灣黑熊，開發出連帽衣、運動機能衣和披風，可發揮文化和傳承交流的功能。「天波妙音」團隊銘傳大學鍾寬指出，他們得獎的文創盒是要重新帶領年輕人認識廟宇文化，希望顛覆過去對文化厚重儀式感印象。

主攻生物辨識，項目名稱為「ZERO到Hero」的指導老師、宜蘭大學資訊工程學系副教授夏至賢認為，看到雲南正全力打造「三張牌」，加上昆明位在重要地理位置，希望跟雲南的大學或企業有合作機會。

承辦賽事台灣方、海峽兩岸應急管理協會理事長兼銘傳大學犯罪防治學系教授張平吾指出，20組參賽隊伍都各具特色，尤其大陸參賽隊伍項目可行性相當強，希望下一屆能在台灣舉辦。