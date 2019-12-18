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聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

40歲創立聯想，被譽為中國企業家教父的75歲的聯想控股董事長柳傳志，傳出將交棒退休，接班的可能人選是寧旻，現年50歲， 1991年加入聯想，現任聯想控股公司高級副總裁兼首席財務官。

澎湃新聞報導，聯想控股可能在18日盤後正式公告人事異動，除柳傳志退休外，較令人意外的是原本接班呼聲很高的現年57歲的聯想控股總裁朱立南也會卸任。

寧旻目前在聯想控股負責的是公司的財務與資金、資本運作、風控與審計，以及資本市場和公共關係等相關工作，並主掌財務投資業務的運營管理。

科創日報報導，接近聯想控股高層的消息人士透露，柳傳志原本是找朱立南接班，但聯想內部關係錯綜複雜，這個董事長不好當，朱立南放棄此職位，但朱會留任聯想控股的董事，並保留旗下子公司君聯資本的董事長職位。第一財經報導，柳傳志對於接班人曾表示，要把聯想建成一個「沒有家族的家族企業」。聯想控股將交棒給聯想控股高級副總裁兼首席財務官寧旻為首的年輕管理團隊。

其實柳傳志也曾兩度卸任，最早2005年他辭去聯想集團董事長職務，由楊元慶接任。但由於集團2009年首次出現虧損，柳傳志再度復出。「柳楊配」下聯想集團再創奇蹟轉虧為盈，2011年11月柳傳志功成身退，又卸任董事會主席，擔任聯想集團名譽董事長。

聯想集團退休資本市場

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