5,630億美元 阿里市值逼近臉書

大陸電商龍頭阿里巴巴在港股股價昨（17）日盤中飆上市以來近一個月新高，上漲2.39%至港幣205.8元，市值一度達5,670億美元（約新台幣17兆元），超越臉書（facebook）的5,644億美元，成為全球第六大市值公司。 圖為阿里巴巴董事局主席張勇（前方站立者）到香港參加公司股票掛牌儀式。 本報系資料庫 分享 facebook

香港經濟日報報導，數據顯示，油企沙國石油（Aramco）上市後，市值達2兆美元，全球市值最大，其次是蘋果的1.22兆美元、微軟的1.18兆美元、Google母公司Alphabet的9,292.7億美元，以及亞馬遜的8,730.7億美元。阿里巴巴市值昨盤中升至5,670億美元，一度超越臉書的5,644億美元，居全球第六名。

不過，阿里昨天尾盤漲幅略見縮小，最終上漲1.39%至港幣203.8元，市值約5,630億美元，略低於臉書市值。

金融界報導，花旗給予阿里巴巴「買入」的評級，目標價訂為港幣284元，較昨天收盤價仍有近40％的上漲空間。

花旗指出，評級考慮包括對阿里實現其長短期目標的能力和實力深信不疑，各業務單位有望產生更大協同效益，進軍新零售等「數位經濟」轉型取得進展。

新浪科技報導，阿里巴巴集團2020年第2季財報顯示，當季淨收入達100億美元，高於外界預期，在大陸經濟成長放緩之際，今年「雙11」開場的第一個小時，總訂單就達到120億美元，比去年同期大增22%，優於外界預期。

阿里巴巴市值早在掛牌首日就一鳴驚人，今年11月26日在港掛牌，首日開盤價為港幣187元，較發行價港幣176元上漲6.25%。首日收盤上漲6.65%，總市值港幣4兆143億元，阿里巴巴在上市當日市值就超越「港股股王」騰訊控股成為港股第一大市值公司。

此外，阿里巴巴赴港IPO是九年來香港股票市場規模最為大的上市交易，同時也是全球第二大跨境上市案，多家國際著名金融機構擔當承銷角色，投資者參與數量近20萬戶。