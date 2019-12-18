大陸與東協全年貿易額 有望破18兆

16日晚，由中國大陸駐東協使團舉辦的慶祝2019年中國-東協合作成果迎新年招待會在印尼首都雅加達舉行。

據中新社報導，東協副秘書長康富、德尼，中國-東協關係協調國菲律賓常駐代表諾艾爾大使，東協常駐代表委員會和對話夥伴國大使或代表，東協秘書處高級官員，印尼當地智庫和媒體代表，華人華僑和中資企業代表等300多人出席招待會。

中國駐東協使團臨時代辦蔣勤致歡迎辭時稱，2019年經歷了中國-東協關係和東亞合作中的諸多重要時刻，中國-東協關係取得了新的長足進展。

蔣勤說，不久前成功舉行的中國-東協領導人會議發表了一帶一路與「東協互聯互通總體規劃2025」對接、智慧城市合作、媒體交流合作三份聯合聲明，提出了一系列合作新倡議，東協與中日韓領導人會議、東亞峰會也發表五份聲明。中方堅定支持東協推動完成「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）文本談判，鞏固了東亞合作良好勢頭。中國-東協菁英獎學金設立，為擴大雙方人文交流樹立了機制性保障。中國-東協自貿區升級「議定書」全面生效，給雙方企業和民眾帶來更多實惠。

東協成為中國第二大貿易夥伴，雙邊貿易額全年有望突破6000億美元（約新台幣18兆元）。這一年，雙方合作舉辦了中國-東協媒體高峰論壇等多項重要活動，豐富中國-東協媒體交流年內涵；創設中國-東協關係雅加達論壇對話交流新平台。中國和東協國家提前完成了南海行為準則磋商一讀工作並啟動二讀，為在2021年達成準則奠定堅實基礎；中國和東協領導人一致同意開展藍色經濟領域合作，探討建立藍色經濟夥伴關係，為雙方合作確立了新增長點。