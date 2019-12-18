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海南冬交會 破百台企搶商機

2019-12-18 00:06聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

牛軋糖、高山茶、高粱酒、芝麻酥…在日前舉行的2019年中國（海南）國際熱帶農產品冬季交易會（下稱冬交會）上，一批人氣旺的台灣特色產品，帶動現場購買熱潮。

據中新社報導，作為冬交會重頭戲之一的台灣館，設置海南省台資企業協會自由貿易館和瓊台合作展區，包含220個展位，吸引100多家台資企業參展，台南市60多家台商組團參加。台灣特色農業生鮮品、加工品、手工藝品、文創產品等數百個品種亮相。

海南省台辦主任劉耿指出，海南是台商在大陸投資農業最為集中的地區之一。台商引進優質品種種苗、先進生產技術和管理經驗、經營理念，對海南現代農業起到示範、輻射帶動作用。自海南建設自貿區（港）以來，農業科技等領域的台資項目不斷增多。

劉耿說，自第一屆海南冬交會開始，台商就參與其中。台灣館展示台灣優質種苗和農產品，人流量大，受到歡迎。許多台商通過該平台考察交流之後，決定留下來發展。

「台灣和海南在氣候、自然環境、風俗習慣等方面相似，台商前來不會感到陌生。近年來，許多台灣人到海南創業就業。」台南市經貿文化農業科技發展促進會理事李錦泉說，這次前來主要是尋找商機，牽線搭橋為海口寶島夜市引進台灣美食和文創產品。

展台上，紅寶石青柚、黃晶果、黃金柑、葡萄柚、燕窩果等吸引眾人關注。台商李榮昌稱，這是他第四次參加冬交會，每年都會帶台灣農業新品種前來參展。今年主推紅寶石青柚，因口感綿密、清甜、營養價值高等特點，一個紅寶石青柚市場售價為300元人民幣，目前已在廣西試種成功。「海南氣候條件好，今年計劃引種。在三亞種植的話，一年四季都能開花結果。」

台灣館展示台商在海南種植的各式水果，以及台商近年來在海南農業領域投資的新成果。台商黃銘善在海口雲龍鎮經過一年時間成功培育優質可可豆和紅藜麥種苗。他說，下一步將開展推廣工作，提供種苗、肥料、技術指導和加工等一條龍服務與海南農民合作，實現合作共贏。

當日下午，多家台資企業分別與海口瓊山區政府、海口市農業農村局簽約，共建瓊台農產品加工產業園區，推動海口休閒農業發展。

台商文創

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