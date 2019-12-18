陸首批台青公租房 上海先推300戶

台灣民主自治同盟上海市委員會、上海市台灣同胞投資企業協會、上海地產（集團）有限公司12日舉行三方簽約儀式，面向在滬台灣青年推出大陸首批公共租賃住房，第一批推出300戶。 大陸首批 上海推出台青公租房，12日簽約，與會的在滬台灣青年代表在現場了解公租房源的訊息。 新華社 分享 facebook

據香港中通社報導，台盟上海市委秘書長李海泳表示，台盟高度重視兩岸青年交流交往，長期關切台灣青年在大陸發展問題，此次三方合作旨在打通惠台政策落地的最後一公里，為更多來滬發展的台灣青年成就夢想、收獲幸福鋪平道路。

上海台協會長張簡珍在簽約儀式上表示，近年許多台灣人到上海打拚，為了幫助台灣年輕人，台協希望解決年輕人住房問題，讓更多台灣年輕人安心在上海創業、就業。

前上海台協會長、現任全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏也出席簽約儀式。他受訪表示，對於在上海工作的台灣青年，由於租屋成本太高，住一直是大問題。這次希望提供台灣年輕人較便宜的住房，減輕他們到這邊發展的成本。

簽約儀式有不少台灣青年參加，在大陸工作已8年的林平說，租房的需求不外乎便利與價格。過去他承租的房屋常遇到管理不善的問題，令他相當困擾，這次上海推出台青公租房，他很看好。

300戶分別位於上海普陀、徐匯、閩行、浦東新區，是目前大陸第一批專門為台灣青年提供的公租房。公租房房屋租金低於市場平均租金價格，且租期穩定，無隨意漲價、臨時退租等問題，租賃合同期限為2年一簽，租期可延續2次，最長租賃期限可達6年。