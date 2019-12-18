親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸首批台青公租房 上海先推300戶

2019-12-18 00:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

台灣民主自治同盟上海市委員會、上海市台灣同胞投資企業協會、上海地產（集團）有限公司12日舉行三方簽約儀式，面向在滬台灣青年推出大陸首批公共租賃住房，第一批推出300戶。

大陸首批 上海推出台青公租房，12日簽約，與會的在滬台灣青年代表在現場了解公租房...
大陸首批 上海推出台青公租房，12日簽約，與會的在滬台灣青年代表在現場了解公租房源的訊息。 新華社
分享

據香港中通社報導，台盟上海市委秘書長李海泳表示，台盟高度重視兩岸青年交流交往，長期關切台灣青年在大陸發展問題，此次三方合作旨在打通惠台政策落地的最後一公里，為更多來滬發展的台灣青年成就夢想、收獲幸福鋪平道路。

上海台協會長張簡珍在簽約儀式上表示，近年許多台灣人到上海打拚，為了幫助台灣年輕人，台協希望解決年輕人住房問題，讓更多台灣年輕人安心在上海創業、就業。

前上海台協會長、現任全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏也出席簽約儀式。他受訪表示，對於在上海工作的台灣青年，由於租屋成本太高，住一直是大問題。這次希望提供台灣年輕人較便宜的住房，減輕他們到這邊發展的成本。

簽約儀式有不少台灣青年參加，在大陸工作已8年的林平說，租房的需求不外乎便利與價格。過去他承租的房屋常遇到管理不善的問題，令他相當困擾，這次上海推出台青公租房，他很看好。

300戶分別位於上海普陀、徐匯、閩行、浦東新區，是目前大陸第一批專門為台灣青年提供的公租房。公租房房屋租金低於市場平均租金價格，且租期穩定，無隨意漲價、臨時退租等問題，租賃合同期限為2年一簽，租期可延續2次，最長租賃期限可達6年。

上海青年

延伸閱讀

東亞盃女足／1球不敵大陸 中華隊四強決賽吞三...

旅外學者王展返回中國被捕 疑鼓吹滿獨被鎖定

在中國搭火車：從上海到北京的24小時

撩妹扯民主討好年輕人 邱毅：蔡英文未免看扁年...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

2019-12-18 00:32

雲台學生創新賽 台灣奪雙獎

2019-12-18 00:33

聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31

台企轉型升級 台二代帶頭衝

2019-12-18 00:12

大陸與東協全年貿易額 有望破18兆

2019-12-18 00:07

海南冬交會 破百台企搶商機

2019-12-18 00:06

香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

2019-12-17 21:30

辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12

熱門文章

格鬥狂人徐曉冬打賭輸了 兌現承諾吃排泄物

2019-12-17 09:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top