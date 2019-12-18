台企轉型升級 台二代帶頭衝

16年前，26歲的沈千棋揣著一張雙程票坐上從加拿大飛往上海的飛機。落地浦東機場那一刻，他腦海中閃過的第一個念頭是「馬上坐原班機回去」。

據新華社報導，出生在台灣桃園、17歲赴海外留學的沈千棋，是知名台商、均輝集團創始人沈清進的長子。2003年，沈千棋奉其父之召放棄加拿大的工作，到均輝機電設備工程有限公司擔任董事長助理。初到大陸，沈千棋覺得很不習慣，但考慮到父親的期待和家族企業發展，他放棄那張返程票，硬著頭皮留下來。

沈千棋很快就發現，日常工作中「要承擔許多瑣碎事務，員工來自五湖四海，說著聽不懂的方言，和客戶溝通也不大容易」，他不得不「從頭學起」。

經過十多年歷練，當年「戴著鋼盔上戰場」的職場菜鳥，成長為獨當一面的新一代企業家。隨著父輩退居二線，2018年沈千棋出任江蘇昆山均輝機電設備有限公司總經理，同時擔任均輝電氣（中國）有限公司執行董事、副總經理。

面對「5G時代」來臨，年逾不惑的沈千棋不再甘於「守成」。「物聯網+帶來巨大的產業機會，唯有創新才能把握。」沈千棋表示，均輝集團正主動調整產品結構，從製造「冷冰冰」的開關櫃，轉而進軍「熱度」十足的智能化傳輸領域。

持續推進的「一帶一路」建設被沈千棋視為機會所在。他透露，集團正考慮在越南、泰國等沿線國家設立貿易企業，服務拓展當地市場的台資企業，未來還計畫在東南亞設立製造型企業。

與沈千棋子承父業不同，連泰瑞接手父親苦心經營的服裝企業「麥可將」幾年後，「不務正業」地將其改造成以手作體驗結合工業設計為主題的文創園區。

得益於大陸文創產業快速發展，匯集數十家兩岸文創企業的麥可將文創園被國台辦授予「海峽兩岸青年創業基地」，成為文創領域知名品牌。2018年，園區總營收達6500萬元。

大陸積極推進「長三角一體化」，讓連泰瑞看到新機遇。今年9月，上海閔行區舉辦「2019兩岸（滬台）文創論壇暨產業對接會」，連泰瑞代表麥可將簽署融入區域戰略合作協議意向書，並與長三角三省一市及台灣多家文創企業聯手成立文創發展聯盟。

「聯盟倡議兩岸企業整合文創產業鏈，實現跨界跨領域發展。」連泰瑞說，「長三角一體化」將幫助麥可將走出上海，拓展更廣闊大陸文創市場。

在上海乃至整個長三角，匯聚著一批深耕大陸市場多年的台灣家族企業。越來越多像沈千棋和連泰瑞這樣的「台二代」正從父輩手中「接棒」。

「從最初的勞動密集型到當下的資本密集型、技術密集型，從傳統製造業到智能製造和製造型服務業，面臨轉型升級挑戰的大陸台企，需要具有更高學歷、更國際化視野、更創新思維的領軍者，這恰是台二代群體的共同特徵。」上海社科院台灣研究中心主任盛九元說。

在盛九元看來，作為台企轉型升級的「生力軍」，「台二代」若能順利完成從守成到創新的銜接，則可助推家族企業持續發展，助益區域經濟取得更大進步。