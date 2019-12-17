大陸人均GDP今年將破1萬美元 2025年跨越中等收入陷阱

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀表示，今年大陸人均GDP將突破1萬美元，跨越中等收入階段。中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才更預期，中國GDP未來六年可望至少再成長30%，2025年人均GDP將達到1.3萬美元，成功跨越「中等收入陷阱」，邁入高收入國家之林。

《第一財經》報導，韓文秀日前在中國經濟年會上表示，儘管面對重重壓力，中國經濟依舊「風景這邊獨好」。他指出，中國作為世界第二大經濟體，在高基期上仍能增長6%以上，非常值得稱道。

韓文秀說，預估今年中國國內生產總值（GDP）將接近人民幣100兆元，折合成美元，人均GDP將突破1萬美元。

《第一財經》算，按大陸國家統計局先前發布的中國修正後2018年GDP 為人民幣91.93兆元、2018年底大陸總人口為13.95億人。若以2019年GDP增長6%計算，預計今年大陸GDP將達到97.45兆元左右，人均GDP約人民幣6.99萬元。以今年以來人民幣對美元匯率中間價的加權平均值6.89計算，折合為美元即超過1萬美元。

中國人民銀行調統司前司長盛松成表示，隨著中美第一階段經貿協議完成，中國經濟企穩的證據將進一步凸顯。他認為，中國經濟已達到階段底部區間，外部環境的緩和也有助於推動出口復甦。預計中國今年全年GDP增速將不低於6.1%，甚至會略高。

去年大陸人均GDP已超過9,700美元。按世界銀行設定的標準，人均GDP超過1.3萬美元，就算進入高收入國家行列。

《21世紀經濟報導》指出，多名受訪的專家均認為，2019年中國經濟增速可望維持在6.2%左右，2020年經濟增長目標則可能定在6.0%左右。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為，2025年將是中國經濟面臨的一個重要時間節點，中國有望在6年之後GDP增長至少30%，從而跨越中等收入陷阱，進入1.3萬美元以上的高收入國家。