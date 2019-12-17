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A股大漲 滬指重返3,000點大關

2019-12-17 17:59聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸A股今（17）日表現亮眼，四大股指悉數大漲。其中，上證指數漲逾1%，重返3,000點大關。

截至收盤，上證指數報3,022點，漲幅1.27%，成交3,021億元(人民幣，下同)；深證成指報1萬306點，漲幅1.45%，成交4,495億元；中小板指報6,546點，漲1.46%；創業板指報1,801點，漲幅1.2%，創2018年5月以來的新高。

中新社引述東莞證券分析師費小平表示，今天A股大漲主要是因為近期利多消息偏多，除了中美經貿談判釋放出積極信號外，周一(16日)發布的11月規模以上工業增加值增速等經濟數據都優於市場預期，有力提振市場信心，推動股指上漲。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍則提醒，外資持續流入也對近期A股上漲有助推作用。大陸市場正吸引全球投資人目光。大陸經濟持續穩定增長，經濟轉型升級、技術進步及5G移動網路開放等，都推動增長品質不斷提升，提高大陸資產吸引力。近期外資流入A股速度加快，證明全球資本對A股市場的看好程度不斷提升。考慮到全球資本對於A股市場的配置過低，預計未來外資還會持續流入A股市場。

北向資金（外資）繼續淨流入，實現連續24個交易日淨流入。Wind數據顯示，截至17日收盤，北向資金合計淨流入88.06億元。

國泰君安認為，總體市場震盪走高，創業板指創今年新高，滬指重回3,000點整數關口，市場做多情緒進一步釋放。短期市場有望繼續震盪上行，建議持股待漲 。

國都證券認為，中美經貿階段協議進展積極的樂觀情景，提前發酵後得到確認，有望進一步驅動中級別上修行情，預計以低估值大金融藍籌為首帶動股指再上台階。

華泰策略認為，中期內A股運行邏輯很大機率會進一步回歸內部，繼續關注政策支持增大、外部邊際減壓、供需共同受益的設備類企業，如工控、鋰電設備、半導體設備等。

安信證券指出，伴隨著近期經濟增速整體回穩，進一步有利於市場的經濟預期和風險偏好，市場短期將維持一定熱度，機會有望擴散，市場將繼續關注成長性行業有沒有新的潛在機會。

分析師認為，今天A股大漲主要是因為近期利多消息偏多。中新社資料照片
分析師認為，今天A股大漲主要是因為近期利多消息偏多。中新社資料照片
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