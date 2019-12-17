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安永：A股今年IPO籌資額創七年來新高

2019-12-17 16:14聯合報 記者李仲維/即時報導

安永今（17）日發布A股市場IPO年度報告指出，今年A股市場預計共有200家公司首發上市，籌資人民幣2,528億元，A股IPO數量和籌資額均大幅增長，籌資額創七年來新高。

澎湃新聞報導，報告稱，科創板成功開市以及多個百億級IPO的發行，是籌資額增加的主要原因。今年A股IPO集中活躍在下半年，共有136家公司在下半年成功上市，籌資人民幣1,924億元，分別占全年總量的68%和76%。

科創板IPO數量和籌資額在A股各板中分列第一和第二名；IPO排隊企業再現堵車。

安永審計服務合夥人汪陽認為，科創板在上市企業標準、註冊制、發行定價、交易規則、退市制度等多方面進行創新，為深化A股資本市場改革奠定基礎。

值得注意的是，與去年只有1家百億級以上IPO相比，今年增加至4家，使A股全年平均籌資額保持在近7年來高點，僅次於2018年的峰值。與2018年相似，2019年依然是中小型IPO占主力，超過六成的籌資額來自人民幣50億元以下的IPO。

從行業來看，科創板的啟動推動科技、傳媒和電信超過工業企業，躍居新股發行數量第一；郵儲銀行、浙商銀行等大型IPO推高金融業籌資額，名列籌資額行業首位。從地區來看，廣東和北京分列IPO數量和籌資額第一；與去年相比，北京共有28家企業在A股上市，IPO數量增長211%；在北京上市的IPO中，五成以上來自科技、傳媒和電信行業，四成在科創板上市。

汪陽認為，IPO監管從嚴成為常態，退市監管力度加大，未來A股退市市場化、常態化是趨勢，資本市場改革將進一步深化。此外，證監會積極支持符合條件的台資企業赴A股市場上市融資，都將對A股市場產生積極的影響。

安永預計，2020年A股IPO發行活動仍將保持活躍。

安永預計，2020年A股IPO發行活動仍將保持活躍。中新社資料照片
安永預計，2020年A股IPO發行活動仍將保持活躍。中新社資料照片
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