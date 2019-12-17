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陸發改委：明年將再修訂外資准入負面清單

2019-12-17 15:38聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸國家發改委發言人孟瑋今（17）日表示，明年還將再次修訂外資准入負面清單，在更多領域允許外商獨資經營，清單之外不能設限，保障外資企業國民待遇。

中新社報導，孟瑋還指出，隨著這些新措施的實施，大陸外商投資環境會進一步優化，外商投資便利化程度會進一步提高，會有越來越多的外資項目落地中國大陸。

她指出，在外部環境複雜多變的背景下，今年以來，大陸吸引外資依然保持穩定增長態勢，1至11月增長2.6%，引資規模繼續保持全球第二位。一個突出特點是，幾十億甚至百億美元級大型外資項目增多。

孟瑋表示，巴斯夫石化基地上個月在廣東湛江正式啟動，這是巴斯夫在海外最大的投資項目，也是大陸首個外商獨資大型石化一體化項目，象徵中德兩國在製造業領域的合作再上新台階。上海特斯拉電動汽車也是特斯拉在海外最大的投資項目，今年初動工、今年底投產。

孟瑋指出，這些外資大項目的快速推進，顯示外資對大陸發展前景的強勁信心。下一步，國家發改委將會同有關方面繼續推動優化外商投資環境，推進大陸新一輪對外開放取得積極進展。

一是做好《外商投資法》及配套法規實施工作。《外商投資法》將於明年1月1日起正式實施，近日剛剛審議通過的《外商投資法實施條例》也將與外商投資法同步配套實施；二是進一步擴大對外開放。明年還將再次修訂外資准入負面清單，在更多領域允許外商獨資經營，清單之外不能設限，保障外資企業國民待遇。

孟瑋還表示，如果剔除豬肉價格上漲因素，消費者為價指數（CPI）運行還是比較平穩的，預計全年CPI漲幅在3%左右的預期目標範圍內。考慮到今年物價走勢對明年翹尾因素的影響，加之春節效應，明年初CPI漲幅可能會較高。

今年以來，大陸吸引外資依然保持穩定增長態勢，1至11月增長2.6%。中新社資料照...
今年以來，大陸吸引外資依然保持穩定增長態勢，1至11月增長2.6%。中新社資料照片
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