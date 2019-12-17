豬價催生河南新首富 反超王健林碾壓雷軍

大陸豬價漲翻天，還供不應求，意外催生大富豪，牧原股份董事長秦英林今年晉升河南首富，而且在2019年富比世大陸富豪榜上，反超小米雷軍、萬達王健林、百度李彥宏和京東劉強東等互聯網、地產和零售行業的明星企業家，財富身價後來居上。

界面新聞報導，由於豬肉價格帶動股價暴漲，2019年富比世大陸富豪榜上，秦英林家族以人民幣1174億元財富值躍升至第9位，而2018年僅排名第68位，今年一舉超越河南首富、天瑞集團董事長李留法。

秦英林家族在2019年財富榜上的表現，刷新了河南本土企業家在富比世的最高排名，成為繼許家印之後第二個進入前10強的河南籍企業家。

牧原股份2014年在A股上市，2019年初至今股價上漲3倍，每股由人民幣28元達到最新的82元，最新市值接近人民幣1800億元。甚至在豬肉供需最吃緊的10月底，股價一度超過每股人民幣100元，市值攀升逾人民幣2100億元。

養豬的秦英林，身價也輕鬆反超互聯網、地產和零售行業的明星企業家，把融創孫宏斌、京東劉強東、蘇寧張近東、龍湖吳亞軍、小米雷軍、萬達王健林、百度李彥宏和字節跳動張一鳴等人都拋在腦後。