柳傳志明退休 聯想創一代全面換血

40歲創立聯想，被譽為中國企業家教父的75歲的聯想控股董事長柳傳志，明（18）日正式官宣將交棒退休。

柳傳志卸任，聯想的第一代創業企業家班底也將正式完成交接班，各方關注誰來接棒？

澎湃新聞報導，聯想控股可能在18日盤後正式發佈公告。除了柳傳志宣佈退休，現年57歲的聯想控股總裁朱立南也會宣佈卸任。

第一財經報導，柳傳志對於接班人曾表示，要把聯想建成一個「沒有家族的家族企業」。聯想控股將交棒給聯想控股高級副總裁兼首席財務官寧旻為首的年輕管理團隊。

其實柳傳志也曾兩度卸任聯想集團董事長。最早2005年他辭去聯想集團董事長職務，由楊元慶接任。但由於聯想集團2009年首次出現虧損，柳傳志再度出山。

「柳楊配」下聯想集團再創奇蹟扭虧為贏，因此2011年11月柳傳志功成身退，又卸任董事會主席，擔任聯想集團名譽董事長，專注母公司聯想控股。

75歲的柳傳志，這次真的要退休了，接班的寧旻，現年50歲， 1991年加盟聯想，現任聯想控股股份有限公司高級副總裁兼首席財務官。