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人民幣中間價升破7

2019-12-17 01:30經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

受到美中第一階段貿易協議敲定影響，人民幣對美元官方中間價昨（16）日升破7關口，來到6.9915，較前一交易日升值241點，創下8月6日以來的四個月高點，也是人民幣官方中間價時隔一個月多後再度升破7。

澎湃新聞報導，離岸、在岸人民幣上周五先後升破7，人民幣對美元中間價也在昨天收復這一關口。

中國人民銀行昨天宣布，將在20日透過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台，發行人民幣100億元中央銀行票據。這是人行今年第七次到香港發行央票，一般認為，發行央票是回收人民幣流動性，並墊高做空人民幣的成本，是人行打擊離岸人民幣空頭的重要工具。

人行到香港發行央票的舉動，帶動昨天在岸及離岸人民幣走高。截至昨晚9時，在岸及離岸人民幣分別來到6.9998及6.9978，升值100多基點。

路透報導，外匯交易員指出，雖然美中達成第一階段經貿協議，不過美國削減關稅幅度不及市場預期，午後購匯增多令匯價承壓；短期人民幣可能繼續在7元附近盤整。

多位交易員認為，美中達成協定到簽署仍有不確定性，協定文本細節尚未披露，市場謹慎觀望情緒未消；短期內預期保持逢低購匯、逢高結匯的節奏。若協定內容不及市場預期，市場情緒亦會隨之起伏。

新加坡華僑銀行經濟學家謝棟銘分析，鑑於當前關稅下調的幅度，人民幣在7元附近是合理水平。中美雙方準備在1月初簽署第一階段協定，預計短期人民幣將圍繞7元盤整。

中資交易員指出，市場在等待協議細節，如果實際結果和市場預期相差較大，匯價就會有所波動，要關注協議中關於匯率的條款。另一中資行交易員表示，雖然第一階段協議沒有預期那麼好，但畢竟消除了繼續加稅、貿易戰繼續惡化等風險，市場仍然認為是好事。

【記者陳美君╱台北報導】近期人民幣存款利率、匯率反彈，國內散戶加碼人民幣存款意願卻不高。中央銀行昨（16）日公布，11月人民幣存款餘額終結連兩跌，月增人民幣1.73億元，至人民幣2,599.35億元；官員指出，人民幣存款止跌回升的主要原因為「法人戶存款增加人民幣3.57億元」，相較於法人，個人戶持續小幅減少，顯示散戶投資信心未因人民幣雙率雙漲而回籠。

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