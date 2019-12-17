AI走進生活 智能經濟快速增長

大陸正在全力發展智能經濟，在北京的一些養老服務機構，老年人可以通過智能音箱用語音交互便捷獲取助餐等養老服務；在武漢、長沙的某些道路，市民可以用手機預約體驗無人駕駛出租車；在上海、深圳的一些醫院，醫生已經開始利用人工智能醫學影像分析等技術進行輔助診斷；在吉林，養豬場正利用智能系統進行精細飼養和管理……。

新華社報導，隨著技術的研發和應用加速，人工智能如今已經不僅是流行概念，相關技術正加速在多個產業落地，走進尋常百姓生活，「智能經濟」正在中國加速起步。

「人工智能」已經連續三年寫入政府工作報告，而今年政府工作報告則首次提出打造工業互聯網平台，拓展「智能+」，為製造業轉型升級賦能。

在10月浙江烏鎮舉辦的第六屆互聯網世界大會上，百度董事長兼首席執行官李彥宏表示，數字經濟經歷了從個人電腦的發明和普及，到電腦互聯網，再到移動互聯網，如今已經進入以人工智能為核心驅動力的智能經濟新階段。

李彥宏預測，未來，人與智能機器交互方式將發生變革，人們對手機的依賴程度會逐步降低，智能終端會遠遠超越手機的範圍，包括智能音箱、各種可穿戴設備、無處不在的智能傳感器等，應用與服務的形態也會發生與之相應的變化。

IT基礎設施也會帶來巨大的變革，智能經濟將會催生很多新業態，交通、醫療、城市安全、教育等各行業正快速實現智能化。

研究機構賽迪顧問發布的《中國智能經濟發展趨勢與展望2019》顯示，智能經濟以雲計算、大數據、物聯網、人工智能技術、區塊鏈等為技術核心，已在智能硬件、可穿戴設備、智能製造、智慧物流、無人駕駛等場景展開應用。

無論是科技公司，還是產業巨頭，都在加緊圍繞「智能經濟」生態進行布局。截至2019年6月，中國人工智能企業數量超過1200家，位居全球第二位，「智能+」新模式、新產品、新業態不斷湧現。

以智能網聯汽車為例，北汽新能源等汽車企業、百度等科技企業紛紛加快相關產業布局、推進商業化應用進程。工信部日前發文，計畫2025年智能網聯汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。

與此同時，中國地方政府也在加快人工智能的產業生態建設，武漢、長沙等城市已建立智能網聯汽車測試示範區。人工智能創新應用先導區已落戶上海、深圳、濟南和青島。科技部此前發文，計畫到2023年，建設20個左右的國家新一代人工智能創新發展試驗區。

國家發展和改革委員會副主任林念修在5月第三屆世界智能大會說，人工智能正在逼近突破應用與廣泛滲透的拐點。中國未來將重點實施人工智能創新夥伴行動、人資源共享行動、人工智能開放發展行動，促進人工智能和實體經濟深度融合，打造智能產業生態，與世界共享人工智能發展成果。