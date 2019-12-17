1300噸自升自航風電安裝船 首艘交付

大陸近年大力提升清潔能源的占比，圖為河北張家口崇禮滿山遍野的風電。 本報資料照片 分享 facebook 中國大陸首艘1300噸自升自航式風電安裝船「鐵建風電01」16日在江蘇省啟東市交付使用，標誌著中國海上風電施工領域又添「海工重器」。

中新社報導，中國海上風電資源豐富，潛力巨大。近年來，中國海上風電產業發展迅速，中國《可再生能源發展「十三五」規劃》提出，到2020年，海上風電開工建設1000萬千瓦，確保建成500萬千瓦，市場前景廣闊。

「鐵建風電01」船由中國鐵建港航局集團有限公司投資打造，中國船舶工業集團公司第七○八研究所整體設計，啟東中遠海運海洋工程有限公司負責生產設計及總體建造，是中國首艘自主設計、建造，擁有完全自主知識產權的重型自升自航式風電安裝船。

中國鐵建港航局設備物資部部長甄義省說，該船集自升平台、自航運輸、打樁施工、起重安裝、動力定位、遠洋調遣、近海作業、智能化施工管理等功能於一體，配備荷蘭進口IHC-S3000液壓打樁錘和8米抱樁器，能獨立完成海上大型風機基礎沉樁及風機安裝等全流程施工，配備DP-2動力定位和四點錨泊兩套定位系統，操作機動靈活，使該船在十六級颱風下亦可實現精準定位，增加作業窗口期，延長作業天數，施工效率及安全性能大大提高。

甄義省介紹，該船全長105米、寬42米，型深8.5米，樁腿總長85米，甲板作業面積約2500平方米，可容納三套6兆瓦或兩套8兆瓦的風機組件，續航力3000海里，可抵禦16級颱風，在惡劣海況下亦可實現高精度安裝。船舶起重能力在國內同類船舶中處於領先地位，雙鈎均1300噸的繞樁吊機為國內最大的繞樁式起重機，相當於可以吊起一艘「輕型護衛艦」。

同時，該船採用先進的可擺動和可變倍率滑輪組結構，具備大直徑單樁自行翻樁功能，最大夾角可達45度，可大大提高起升速率，且不亂繩，屬國內首創。此外，該船在同類船舶中首次配備鋼製直升機平台，可停靠直九等小型直升機，具備應急救援、物資補給能力。船舶綜合性能滿足海上風場選址「離岸50公里、最大作業水深50米」的施工要求，是目前國內最先進、綜合性能最高的海上風電安裝船舶之一。