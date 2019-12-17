大陸水、風、光發電 新能源躍進

大陸國家能源局局長章建華16日表示，2019年，中國有序發展優質先進產能，積極推進清潔能源消納，著力提升能源普遍服務水平，能源產業轉型升級邁出新步伐。

章建華在16日舉行的全國能源工作會議上說，2019年，中國大力推進能源發展綠色低碳轉型。深入推進煤炭結構性去產能，組織實施年產30萬噸以下煤礦分類處置，關閉退出落後煤礦450處以上。淘汰關停2000萬千瓦煤電機組，超額完成去產能任務目標。

中新社報導，「2019年持續推進煤炭優質產能釋放，年產120萬噸及以上煤礦產能達到總產能的四分之三，進一步向資源富集地區集中。」章建華說，今年以來，水電、風電、光伏發電、核電裝機分別達到約3.6億千瓦、2億千瓦、1.9億千瓦和4874萬千瓦。積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網，新能源發展正進入新的時期。

章建華表示，今年以來，中國消納保障機制和監測預警平台進一步健全完善，儲能調峰設施、火電靈活性改造和重點輸電通道規劃建設進一步加強，清潔能源消納情況持續向好。預計全年水電、風電、光伏發電全國平均利用率分別達到97%、96%和98%。

章建華說，大陸節能減排工作扎實開展，推進重點用能領域節能，加快高效節能技術產品推廣應用，「十三五」前4年全國能耗強度累計下降約13.7%；2019年，中國大力推進北方地區冬季清潔取暖，新增清潔取暖面積約15億平方米，清潔取暖率達到55%；邊疆地區、貧困地區用電水平進一步提高。