首屆福建商博會 成交額逾500億

為期4天的首屆福建商圈（步行街）博覽會暨消費品採購會（簡稱「商博會」）15日在福州閉幕。福建省商務廳副廳長陳安生當天在新聞發佈會上介紹，首屆福建商博會參展商、採購商和市民觀眾超過30萬人次，成交總額超500億元（人民幣，下同）。

中新社報導，首屆福建商博會內容豐富；主展區參展企業569家，主分展區面積超過50萬平方米；共組織7場論壇活動、5場採購對接會、8場專項推介會，包括阿里巴巴、京東科技、美團、亞馬遜等知名企業參會採購推介。

陳安生表示，首屆福建商博會經貿對接合作成效突出，多家大型企業現場簽約，達成眾多合作意向。12日，1233國際供應鏈平台與中糧集團、平安銀行、寶潔中國等11家集團簽署合作協議。14日，俄中商務園有限公司與福州“元洪在線”簽署合作協議，並互設貿易營銷中心，預計雙方2020年進出口貿易額將達10億元。

首屆福建商博會是全國首創以商圈（步行街）為主題的展會。福建省商務廳廳長吳南翔表示，福建將著力打造“閩貨賣全球，全球買閩貨”商貿對接平台，大力推動“閩貨潮”，激發消費潛力，更好滿足民眾消費需求。

另悉，第二屆福建商圈（步行街）博覽會暨消費品採購會將於2020年12月12日啟幕。