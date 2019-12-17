長沙國際車展 新能源車受關注

第十五屆中國（長沙）國際汽車博覽會暨國際新能源汽車．智能汽車展覽會（簡稱「長沙國際車展」）昨天（16日）在長沙國際會展中心閉幕。今年，新能源汽車成為備受關注的焦點。

中新社報導，長沙國際車展素有「中部車市風向標」之稱，也是中國汽車工業協會部署在中國中部並唯一支持的A級車展，被參展商稱為「最能賣車的車展」，2017年獲湖南首個UFI（國際展覽業協會）認證展會。

今年的長沙國際車展吸引蘭博基尼、賓利、瑪莎拉蒂等全球近百個汽車品牌千輛新車亮相，不僅有多款概念車、新能源汽車，還有首發的比亞迪E-SEEDGT超跑新能源概念車、東風雷諾RS19F1賽車等數十款全新車型，呈現了汽車行業的新技術與智能化。

在政府扶持和市場拉動的雙重作用下，中國新能源汽車產業發展很快。中國汽車工業協會提供的數據稱，2018年新能源汽車占中國國內汽車市場的比重已達4.5%。新能源汽車在今年長沙國際車展上吸睛十足。

「不僅可以看到最新款的新能源車型，還可以看到汽車科技領域最新的成果和新能源汽車全產業鏈新技術、新產品」。組委會一位負責人介紹，除特斯拉、蔚來等定位中高端的新能源汽車品牌攜亮點車型參展外，奔馳、奧迪、廣汽本田、北京現代等豪華品牌和合資品牌都在發力新能源汽車市場。

本屆長沙國際車展由長沙市人民政府、中國汽車工業協會聯合主辦。12日還舉行2020中國汽車市場發展預測峰會將全面總結2019年中國汽車市場運行情況，深度分析與預測2020年汽車市場。