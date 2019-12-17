對一帶一路貿易 江西增長逾13%

南昌海關表示，今年前11個月，江西對「一帶一路」沿線國家進出口941.6億元（人民幣，下同），增長13.1%。

南昌海關關長張格萍表示，今年前11個月，江西對「一帶一路」沿線國家進出口941.6億元，增長13.1%；該省與230個國家或地區建立了貿易往來，除對美貿易外其他主要市場均保持增長。張格萍表示，江西支持對接「一帶一路」打通道、拓市場，支持贛歐班列雙向對開、常態運行，「今年前11個月，共開行贛歐班列532列4.5萬標箱，同比分別增長163.4%和159.5%」。