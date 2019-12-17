親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

肇慶金秋簽約62宗 破1200億投資

2019-12-17 01:47聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019「肇慶金秋」經貿洽談會日前在廣東省肇慶市舉辦。會上，共簽約62宗項目，投資總額1210.8億元（人民幣，下同）。

肇慶市是粵港澳大灣區連接大西南樞紐門戶城市。本屆簽約項目中工業項目占66.1%，現代服務業占30.6%；動工項目64宗，投資總額492.28億元；投產項目46宗，投資總額162.27億元，包括寶能集團系列投資項目、碧桂園鄉村振興項目、中旅集團旅遊項目、紅星美凱龍綜合體項目、肇深5G新材料產業園項目等。

廣東省政協副主席林雄，廣東省政協原副主席覃衛東，廣東省政府副秘書長任小鐵，肇慶市委書記范中傑、肇慶市市長呂玉印等出席活動。

寶能集團與肇慶市政府簽訂合作框架協議顯示，寶能集團在鼎湖、高要、四會等地開展合作，項目包括：汽車產業園項目、多式聯運現代物流基地項目、康養文旅項目等。

由肇慶市政府和中國葛洲壩集團簽約建設的肇明高速將連通二廣高速、汕湛高速、廣佛肇高速、廣昆高速、佛肇高速（規劃）、廣明高速等高速公路，也是珠三角樞紐（廣州新）機場的機場高速，將是引領肇慶邁進航空時代的騰飛大道。

中國葛洲壩集團董事長陳曉華稱，肇明高速是繼廣州南沙國際金融島項目之後，葛洲壩集團在粵港澳大灣區投資的又一重量級項目。集團將努力把該項目打造成為國內高速公路的精品工程。

機場高速公路人民幣

延伸閱讀

穗深城際鐵路開通 深圳機場往廣州東站僅需76...

穗深鐵路開通 大灣區1小時生活圈

廣州白雲機場 年旅客量破7000萬

南韓高速公路黑冰現象 釀連環車禍5死25傷

相關新聞

數據報喜 陸經濟回暖

2019-12-17 00:05

輻射南亞、東南亞 雲南求跨境人才

2019-12-17 01:48

兩岸合作共建 欽州中馬園區開工

2019-12-17 01:47

對一帶一路貿易 江西增長逾13%

2019-12-17 01:47

長沙國際車展 新能源車受關注

2019-12-17 01:47

首屆福建商博會 成交額逾500億

2019-12-17 01:47

大陸水、風、光發電 新能源躍進

2019-12-17 01:47

1300噸自升自航風電安裝船 首艘交付

2019-12-17 01:46

AI走進生活 智能經濟快速增長

2019-12-17 01:46

北京瞭望／北京鴿派終於敢說話了

2019-12-17 01:46

人民幣中間價升破7

2019-12-17 01:30

人行年關放錢 釋出1.3兆元

2019-12-17 00:05

陸穩增長政策落地 經濟下行壓力緩解

2019-12-17 00:05

工行阿里合攻金融科技

2019-12-17 00:05

台企聯籲民航局：批准春節加班機執行時間

2019-12-16 21:44

KPMG：台商在陸匯出資金 防三重打擊

2019-12-16 17:33

11月70城房價下跌城市持續增多

2019-12-16 17:02

瑞銀：明年大陸經濟估增長約6%

2019-12-16 16:04

數百萬輛汽車成目標…德國若封殺華為 北京揚言報復

2019-12-16 15:55

美國3D面具 成功騙過支付寶、微信支付「刷臉」系統

2019-12-16 15:54

中美科技戰首批遭美狙擊目標 中興：營收已恢復

2019-12-16 15:52

港機場11月客運量年減16% 10年來最差

2019-12-16 13:57

大陸官方：前11月網上零售額逾41兆元 年增16.6%

2019-12-16 11:27

防元旦、春節錢荒 陸今超量MLF操作預期1月降準

2019-12-16 11:26

人民幣中間價收復7關口 創4個月新高

2019-12-16 11:26

大陸11月工業增加值增6.2％ 優於預期

2019-12-16 10:27

上海網絡視聽興起 產值破90億

2019-12-16 02:17

全球最大投資管理公司 與陸企合資

2019-12-16 02:17

自產替代進口芯 東汽德州電廠大突破

2019-12-16 02:17

可再生能源電量占比 華南超越歐美

2019-12-16 02:15

未來30年…大陸面臨三挑戰

2019-12-15 23:25

大陸．資金．對策／台商在大陸領取現金注意事項

2019-12-15 23:25

李稻葵：打造新產業鏈

2019-12-15 23:25

中興通訊：大陸5G技術 領先全球10個月

2019-12-15 16:07

陸三大新挑戰：無低成本優勢、人口老化、逆全球化

2019-12-15 14:00

陸企人物／好玩的創新 周莉引進智慧運動設備

2019-12-15 13:44

李稻葵籲：打造以大陸為中心的新產業鏈

2019-12-15 13:37

陸駐德大使：德若封殺華為 中方會報復

2019-12-15 13:02

外媒：大陸明年經濟增長目標6%

2019-12-15 12:49
看更多

熱門文章

外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理由被圍剿

2019-12-16 11:12

香港平安夜將不平安 親中港媒指民宿成軍火庫

2019-12-16 09:51

中國教育部嚴管 92名留學生遭武漢大學退學

2019-12-16 13:29

陸對台10條客輪航線 今起24小時一站式購票

2019-12-16 10:13

首個高山高鐵今首發 上午看大熊貓下午看金絲猴

2019-12-16 10:46

港籍嫌犯入境澳門被大陸公安抓捕

2019-12-16 16:03

時殷弘：香港問題大陸有兩條底線

2019-12-16 15:44

KPMG：台商在陸匯出資金 防三重打擊

2019-12-16 17:33

數百萬輛汽車成目標…德國若封殺華為 北京揚言報復

2019-12-16 15:55

時殷弘：綠搞法理台獨的話 美國就會教訓台灣

2019-12-16 15:53

傳香港無線電視股權變動 王雪紅擬退股

2019-12-16 13:52

習近平見林鄭 充分肯定勇氣與擔當

2019-12-16 17:02

11月70城房價下跌城市持續增多

2019-12-16 17:02

台企聯籲民航局：批准春節加班機執行時間

2019-12-16 21:44

前美駐港澳總領事：港一國兩制 美應強化現狀而非破壞

2019-12-16 13:58

為一張北京車牌 黑市喊價70萬假結婚過戶

2019-12-16 12:39

雪地一團火 野生紅狐現蹤黑龍江

2019-12-16 16:53

2019北京人口藍皮書：外來人口連3年負成長

2019-12-16 12:39

「打開房女兒趴著不動」 河北推潔淨煤取暖頻傳奪命

2019-12-16 16:55

林鄭進京 李克強：堅定支持

2019-12-16 13:05

「拖累了兒子很愧疚」 于歡母49歲白髮出獄

2019-12-16 16:54

人民幣中間價收復7關口 創4個月新高

2019-12-16 11:26

林鄭月娥北京述職 習近平：堅定支持林鄭依法施政

2019-12-16 19:51

藉違建大火驅趕「低端人口」 北京外來人口3年連降

2019-12-16 16:56

美國3D面具 成功騙過支付寶、微信支付「刷臉」系統

2019-12-16 15:54

習近平將訪澳門 港珠澳大橋加強保安

2019-12-16 11:23

北京述職行 林鄭月娥見媒體稱「止暴」有成

2019-12-16 20:08

穗深城際鐵路開通 深圳機場往廣州東站僅需76分鐘

2019-12-16 16:55

納入「習思想」 中國修訂新聞工作者職業道德準則

2019-12-16 15:56

防元旦、春節錢荒 陸今超量MLF操作預期1月降準

2019-12-16 11:26

陸央視：習近平畫藍圖新時代「一國兩制」

2019-12-16 12:13

瑞銀：明年大陸經濟估增長約6%

2019-12-16 16:04

大陸官方：前11月網上零售額逾41兆元 年增16.6%

2019-12-16 11:27

大陸11月工業增加值增6.2％ 優於預期

2019-12-16 10:27

中國年度十大媒體新詞 止暴制亂、極限施壓都入榜

2019-12-16 18:35

澳門主權移交20年 學者：應有大禮包

2019-12-16 13:56

全校18對…四川航空職校4對雙胞胎同班 老師頭疼

2019-12-16 16:52

中美科技戰首批遭美狙擊目標 中興：營收已恢復

2019-12-16 15:52

北汽集團擬增持賓士母公司股份至10%

2019-12-16 11:26

反送中衝擊 港財長憂心赴港國際投資流失

2019-12-16 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top