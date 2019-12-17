肇慶金秋簽約62宗 破1200億投資

2019「肇慶金秋」經貿洽談會日前在廣東省肇慶市舉辦。會上，共簽約62宗項目，投資總額1210.8億元（人民幣，下同）。

肇慶市是粵港澳大灣區連接大西南樞紐門戶城市。本屆簽約項目中工業項目占66.1%，現代服務業占30.6%；動工項目64宗，投資總額492.28億元；投產項目46宗，投資總額162.27億元，包括寶能集團系列投資項目、碧桂園鄉村振興項目、中旅集團旅遊項目、紅星美凱龍綜合體項目、肇深5G新材料產業園項目等。

廣東省政協副主席林雄，廣東省政協原副主席覃衛東，廣東省政府副秘書長任小鐵，肇慶市委書記范中傑、肇慶市市長呂玉印等出席活動。

寶能集團與肇慶市政府簽訂合作框架協議顯示，寶能集團在鼎湖、高要、四會等地開展合作，項目包括：汽車產業園項目、多式聯運現代物流基地項目、康養文旅項目等。

由肇慶市政府和中國葛洲壩集團簽約建設的肇明高速將連通二廣高速、汕湛高速、廣佛肇高速、廣昆高速、佛肇高速（規劃）、廣明高速等高速公路，也是珠三角樞紐（廣州新）機場的機場高速，將是引領肇慶邁進航空時代的騰飛大道。

中國葛洲壩集團董事長陳曉華稱，肇明高速是繼廣州南沙國際金融島項目之後，葛洲壩集團在粵港澳大灣區投資的又一重量級項目。集團將努力把該項目打造成為國內高速公路的精品工程。