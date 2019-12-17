兩岸合作共建 欽州中馬園區開工

台灣中小企業集聚區標準廠房及配套設施建設項目16日在廣西欽州中馬產業園區開工建設。 中新社 分享 facebook 台灣中小企業集聚區標準廠房及配套設施建設項目，16日在廣西欽州中馬產業園區開工建設。

項目總投資近6億元人民幣，是海峽兩岸協同發展、合作共建的重要項目，建成後將成為促進海峽兩岸產能及企業深化合作的重要載體。

中新社報導，作為海峽兩岸產業合作區欽州產業園組成部分，台灣中小企業集聚區標準廠房及配套設施建設項目總用地面積136畝，總建築面積18萬平方米，將建設22棟標準廠房、1棟高層廠房和1棟行政辦公及生活配套。

前述項目依託中馬欽州產業園區布局海峽兩岸產業合作區，重點引進台灣地區具有明顯競爭優勢的先進技術產業、現代服務業和高端裝備與智能製造產業，發展健康養老、醫療服務和健康器械等產業，便於台商立足大陸、面向東盟實施戰略布局，利用大陸互聯網及新技術革命的快速發展和欽州良好的區位、資源、港口和政策優勢實現新發展。

廣西中馬欽州產業園區近年研究台灣產業發展需求和規律，出台台企台商投資優惠政策，圍繞服務台灣產業轉型、台灣特色產業與大陸產業深度融合，在園區規劃建設台灣中小企業集聚區，促進台企依託園區實現集聚發展，為台灣企業在大陸發展打造新的平台和載體。

園區下一步將謀劃建設風情特色小鎮、台商職業技術學校等一批服務台商的城市生活配套服務項目，積極構建完善的台灣產業發展生態圈，將中馬欽州產業園區打造成為台商企業發展的新基地和「第二家園」。

廣西壯族自治區人民政府台灣事務辦公室主任李東興致辭中指出，廣西欽州區位優勢突出，開放平台眾多，政策紅利巨大。今次開工的台灣中小企業集聚區項目是台商實現企業轉型升級和戰略轉移的重要載體，是惠台政策落到實處的重要體現，將為台商提供一個宜商、宜居、宜遊的地方，為推動兩岸產業合作、融合發展提供可供推廣和借鑒的經驗。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏，中馬欽州產業園區管委會常務副主任高朴也出席開工儀式。