輻射南亞、東南亞 雲南求跨境人才

雲上雲大數據雙創基地（別稱「雲上小鎮」）。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook 雲南省南亞東南亞跨境人才服務平台創始人、昆明市創業創新聯盟秘書長魯進京16日表示，雲南正在加快建設面向南亞東南亞輻射中心，在跨境經貿、跨境結算等方面，都需要大量專業的人才。

他在第二屆雲台青年學生創新創業邀請賽的思維訓練營講座上指出，東南亞已成為全球投資熱點，企業到當地找合作夥伴，最好是在當地的二代以上華人，不僅是語言相通，也了解雙方風俗。

參加第二屆雲台青年學生創新創業邀請賽的思維訓練營講座兩岸師生。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook

魯進京提醒企業進軍東南亞，產品定位必須精準和差異化，「進軍東南亞的好時機只剩下三到五年，之後會越來越嚴格。」

前進南亞與東南亞的灘頭堡，雲南將自身定位為民族團結進步示範區、生態文明建設牌投兵、面向東南亞輻射中心。

雲南省東南亞南亞跨境人才服務平台創始人、昆明市創業創新聯盟秘書長魯進京。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook 他指出，雲南自貿區在今年8月30日掛牌，就將重點圍繞在創新沿邊經濟社會發展新模式，加快建設面向南亞東南亞輻射中心等方面。

魯進京認為，雲南擁有產業特色、綠色能源、綠色食品、健康生活目的地三張牌，因此近十年是雲南最好發展機遇。

同樣身為創業者的他表示，大陸目前需要科技創新、消費升級和跨境業務的中小企業，這是一個創新創業時代，也是一個細分行業和市場爆發的時代，業內許多人都說過，大陸所有的生意都值得重做一遍。

位在雲南師範大學附近的雲上雲大數據雙創基地（別稱「雲上小鎮」），是雲南省首個大數據眾創空間，由雲大啟迪K棧、中關村e谷、微軟-雲暨移動技術孵化中心等組成，目前已有614家企業入駐，帶動就業6千多人。