輻射南亞、東南亞 雲南求跨境人才
雲南省南亞東南亞跨境人才服務平台創始人、昆明市創業創新聯盟秘書長魯進京16日表示，雲南正在加快建設面向南亞東南亞輻射中心，在跨境經貿、跨境結算等方面，都需要大量專業的人才。
他在第二屆雲台青年學生創新創業邀請賽的思維訓練營講座上指出，東南亞已成為全球投資熱點，企業到當地找合作夥伴，最好是在當地的二代以上華人，不僅是語言相通，也了解雙方風俗。
魯進京提醒企業進軍東南亞，產品定位必須精準和差異化，「進軍東南亞的好時機只剩下三到五年，之後會越來越嚴格。」
前進南亞與東南亞的灘頭堡，雲南將自身定位為民族團結進步示範區、生態文明建設牌投兵、面向東南亞輻射中心。
他指出，雲南自貿區在今年8月30日掛牌，就將重點圍繞在創新沿邊經濟社會發展新模式，加快建設面向南亞東南亞輻射中心等方面。
魯進京認為，雲南擁有產業特色、綠色能源、綠色食品、健康生活目的地三張牌，因此近十年是雲南最好發展機遇。
同樣身為創業者的他表示，大陸目前需要科技創新、消費升級和跨境業務的中小企業，這是一個創新創業時代，也是一個細分行業和市場爆發的時代，業內許多人都說過，大陸所有的生意都值得重做一遍。
位在雲南師範大學附近的雲上雲大數據雙創基地（別稱「雲上小鎮」），是雲南省首個大數據眾創空間，由雲大啟迪K棧、中關村e谷、微軟-雲暨移動技術孵化中心等組成，目前已有614家企業入駐，帶動就業6千多人。
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