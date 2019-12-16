親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

歐巴馬：女性無疑優於男性 全球問題多來自掌權老男人

王浩宇指秦金生曾上大陸閱兵台 宋楚瑜轟：有人性嗎？

KPMG：台商在陸匯出資金 防三重打擊

2019-12-16 17:33聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

美中貿易戰局勢稍緩，台商在大陸去或留？KPMG安侯建業稅務投資部會計師劉中惠今（16）日稱，不論選擇深耕大陸市場，或轉移離開，影響未來至少5至10年，台商勢必審慎評估。調整過程中如從大陸匯出資金，恐稅款被扣繳、費用不准認列，錢又匯不出來的三重打擊。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數據監管下的租稅風險治理策略」研討會。劉中惠說，台商資產調整過程中如需從大陸匯出資金，因不同性質的交易給付，所需備案手續及文件不盡相同，且需考慮租稅協定之適用及大陸公司費用認列問題，稍一不慎，就可能出現稅款被扣繳、費用不准認列，錢又匯不出來的三重打擊。

台商在大陸的錢要怎麼出來？劉中惠表示，外匯管制下的跨境支付主要分為三大項：貿易項目、非貿易項目經常項、非貿易項目資本項。舉例，處分在大陸的廠房土地，賣掉廠房的資金變成公司的利潤、股利再匯出，屬於第三項。

她建議，台商企業平日要自我檢查，文書案件要完備留檔，若缺件一定會被大陸稅局打槍，無法將資金匯出而「卡關」。

另外，大陸投資環境對台26條，開放外資不能做的業別給台商，如5G通訊等。大陸產業政策由「量大」轉「質強」，鎖定企業的專利與技術。劉中惠提醒，台商若將技術所有權或專利移轉到大陸，需向投審會提出申請，主管機關會關注有無涉及關鍵技術，或此前有申請補助計畫。在符合大陸及台灣公司法等相關法規要求前提下，實現合作雙方的共同目標。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（16）日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數...
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（16）日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數據監管下的租稅風險治理策略」研討會。照片／KPMG
分享
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（16）日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數...
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（16）日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數據監管下的租稅風險治理策略」研討會。記者蔡敏姿／攝影
分享

台商專利外匯

延伸閱讀

承啟跨入AI伺服器有成 推升2020獲利成長

王浩宇指秦金生曾上大陸閱兵台 宋楚瑜轟：有人...

大數據稅務查核 KPMG：台商須提升管理科技...

瑞銀：明年大陸經濟估增長約6%

相關新聞

11月70城房價下跌城市持續增多

2019-12-16 17:02

瑞銀：明年大陸經濟估增長約6%

2019-12-16 16:04

數百萬輛汽車成目標…德國若封殺華為 北京揚言報復

2019-12-16 15:55

美國3D面具 成功騙過支付寶、微信支付「刷臉」系統

2019-12-16 15:54

中美科技戰首批遭美狙擊目標 中興：營收已恢復

2019-12-16 15:52

港機場11月客運量年減16% 10年來最差

2019-12-16 13:57

大陸官方：前11月網上零售額逾41兆元 年增16.6%

2019-12-16 11:27

防元旦、春節錢荒 陸今超量MLF操作預期1月降準

2019-12-16 11:26

人民幣中間價收復7關口 創4個月新高

2019-12-16 11:26

大陸11月工業增加值增6.2％ 優於預期

2019-12-16 10:27

上海網絡視聽興起 產值破90億

2019-12-16 02:17

全球最大投資管理公司 與陸企合資

2019-12-16 02:17

自產替代進口芯 東汽德州電廠大突破

2019-12-16 02:17

可再生能源電量占比 華南超越歐美

2019-12-16 02:15

未來30年…大陸面臨三挑戰

2019-12-15 23:25

大陸．資金．對策／台商在大陸領取現金注意事項

2019-12-15 23:25

李稻葵：打造新產業鏈

2019-12-15 23:25

中興通訊：大陸5G技術 領先全球10個月

2019-12-15 16:07

陸三大新挑戰：無低成本優勢、人口老化、逆全球化

2019-12-15 14:00

陸企人物／好玩的創新 周莉引進智慧運動設備

2019-12-15 13:44

李稻葵籲：打造以大陸為中心的新產業鏈

2019-12-15 13:37

陸駐德大使：德若封殺華為 中方會報復

2019-12-15 13:02

外媒：大陸明年經濟增長目標6%

2019-12-15 12:49

「神奇水」包治百病？安徽商2年賣26.4億元

2019-12-15 12:37

不硬拚經濟 陸放寬地方GDP目標

2019-12-15 00:40

新聞眼／拉澳門壓香港…習近平打什麼主意？

2019-12-15 00:14

習近平下周訪澳門 將宣布經濟新政

2019-12-15 00:11

輔大上海校友會暖身聖誕 會長換屆交接

2019-12-14 21:57

陸房市融資收緊 前11個月有逾450家房地產商破產

2019-12-14 21:09

楊偉民：大陸住房問題出現結構性的供需矛盾

2019-12-14 16:15

A股今年已有150家公司易主 逾四分之一遭國有化

2019-12-14 15:45

中美達成第一階段經貿協議 陸商務部：將提振市場信心

2019-12-14 12:39

大陸製造業關鍵技術自給率 力拚2025年達70%

2019-12-14 10:58

愛國是門好生意？對岸掀文物商機 連年曆也能大賣...

2019-12-14 10:00

人民幣站上6字頭

2019-12-14 01:33

樓柏良 醫藥研發平台舵手

2019-12-14 01:22

王小川 天才少年變身CEO

2019-12-14 01:20

李克強拍板 台商適用台胞投資保護法

2019-12-14 00:41

高技術產業FDI 前11月增27%

2019-12-13 23:23
看更多

熱門文章

外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理由被圍剿

2019-12-16 11:12

交往一周年 24歲女帶房契、BMW鑰匙向男友求婚：我養你

2019-12-15 20:16

未來30年…大陸面臨三挑戰

2019-12-15 23:25

中國教育部嚴管 92名留學生遭武漢大學退學

2019-12-16 13:29

香港平安夜將不平安 親中港媒指民宿成軍火庫

2019-12-16 09:51

陸對台10條客輪航線 今起24小時一站式購票

2019-12-16 10:13

首個高山高鐵今首發 上午看大熊貓下午看金絲猴

2019-12-16 10:46

自產替代進口芯 東汽德州電廠大突破

2019-12-16 02:17

到台後又回港續抗爭 賴清德：香港女孩Ada很勇敢

2019-12-15 22:40

澳門主權移交20年 學者分析：應有大禮包

2019-12-15 22:38

林鄭北京述職 香港示威未停

2019-12-16 00:37

影／狗狗會開車？飼主獨留毛孩在車上 車被開進池塘

2019-12-15 19:08

大陸最後的狩獵部落

2019-12-16 02:17

習到訪前夕 港人赴澳門趨嚴

2019-12-16 00:37

傳香港無線電視股權變動 王雪紅擬退股

2019-12-16 13:52

浙江古村社造 他引台灣經驗幫忙

2019-12-16 02:16

雲南昆明對日抗戰史 探詢文武遺跡

2019-12-15 22:22

數百萬輛汽車成目標…德國若封殺華為 北京揚言報復

2019-12-16 15:55

時殷弘：綠搞法理台獨的話 美國就會教訓台灣

2019-12-16 15:53

長江源頭 發現3千年前岩畫遺跡

2019-12-16 02:16

美中台三角／選後兩岸關係 機會之門在哪？

2019-12-16 00:37

穗深鐵路開通 大灣區1小時生活圈

2019-12-16 02:14

為一張北京車牌 黑市喊價70萬假結婚過戶

2019-12-16 12:39

大陸．資金．對策／台商在大陸領取現金注意事項

2019-12-15 23:25

時殷弘：香港問題大陸有兩條底線

2019-12-16 15:44

全球最大投資管理公司 與陸企合資

2019-12-16 02:17

港籍嫌犯入境澳門被大陸公安抓捕

2019-12-16 16:03

前美駐港澳總領事：港一國兩制 美應強化現狀而非破壞

2019-12-16 13:58

2019北京人口藍皮書：外來人口連3年負成長

2019-12-16 12:39

可再生能源電量占比 華南超越歐美

2019-12-16 02:15

陸減貧人口 今年估逾千萬

2019-12-16 02:13

林鄭進京 李克強：堅定支持

2019-12-16 13:05

人民幣中間價收復7關口 創4個月新高

2019-12-16 11:26

11月70城房價下跌城市持續增多

2019-12-16 17:02

上海網絡視聽興起 產值破90億

2019-12-16 02:17

習近平見林鄭 充分肯定勇氣與擔當

2019-12-16 17:02

習近平將訪澳門 港珠澳大橋加強保安

2019-12-16 11:23

兩岸海上客運票務平台啟用

2019-12-16 02:14

防元旦、春節錢荒 陸今超量MLF操作預期1月降準

2019-12-16 11:26

廣州白雲機場 年旅客量破7000萬

2019-12-16 02:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top