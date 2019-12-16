KPMG：台商在陸匯出資金 防三重打擊

美中貿易戰局勢稍緩，台商在大陸去或留？KPMG安侯建業稅務投資部會計師劉中惠今（16）日稱，不論選擇深耕大陸市場，或轉移離開，影響未來至少5至10年，台商勢必審慎評估。調整過程中如從大陸匯出資金，恐稅款被扣繳、費用不准認列，錢又匯不出來的三重打擊。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今日舉辦「2019 大陸稅務新趨勢:大數據監管下的租稅風險治理策略」研討會。劉中惠說，台商資產調整過程中如需從大陸匯出資金，因不同性質的交易給付，所需備案手續及文件不盡相同，且需考慮租稅協定之適用及大陸公司費用認列問題，稍一不慎，就可能出現稅款被扣繳、費用不准認列，錢又匯不出來的三重打擊。

台商在大陸的錢要怎麼出來？劉中惠表示，外匯管制下的跨境支付主要分為三大項：貿易項目、非貿易項目經常項、非貿易項目資本項。舉例，處分在大陸的廠房土地，賣掉廠房的資金變成公司的利潤、股利再匯出，屬於第三項。

她建議，台商企業平日要自我檢查，文書案件要完備留檔，若缺件一定會被大陸稅局打槍，無法將資金匯出而「卡關」。