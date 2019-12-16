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11月70城房價下跌城市持續增多

2019-12-16 17:02聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸國家統計局今（16）日公佈11月70個大中城市房價走勢，統計指出，新房上漲城市減少6個，中古屋上漲城市減少1個，整體房價走勢平穩中稍有下行。

大陸房市「金九銀十」今年卻旺季不旺，主要是因為10月房貸新政落地，導致9月和10月樓市觀望情緒濃厚。進入年底開發商最後的業績衝刺階段，在房住不炒、因城施策的大背景下，房企「以價換量」策略，新建案卻大打「直降」或「打折促銷」，11月新房下跌城市進一步增多。

中新網報導，11月70城新房房價有44城較上月上漲，但相較10月的50城，減少了6城，這是繼9月上漲城市減少2城、10月上漲城市減少3城後再次減少。

並且在整體的漲幅中僅有9城漲幅超過1%，北、上、廣、深四個一線城市中，北京上漲1.7%名列前茅。

中古屋房價有32城比上月上漲，相較10月的31城，微漲1城，相較於9月的40城減少8城。

值得注意的是，從6月開始，直至11月份，均有超20城房價下跌，10月增至35城，是2019年以來的新高。

新房和中古屋漲幅位居首位的均為唐山，其中新房上漲1.9%、中古屋上漲1.8%。同時，在新房方面，銀川與唐山上漲幅度位元列首位，中古屋方面哈爾濱上漲幅度1.5%位元列漲幅榜第二位。

而在房價下降城市裡，新房和中古屋漲幅位居首位的分別是是烏魯木齊（新房下跌0.9%）和韶關（中古屋下跌0.9%），整體下跌幅度相對增大。

新房中古屋11月持平城市均增多，均達到了5個。其中新房從10月的3個增加到5個，中古屋從10月的4個增加到了5個。

國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀稱，一線城市新房和中古屋銷售價格較上年漲幅略有擴大，但二三線城市漲幅分別連續7個月和8個月相同或回落，市場分化更趨明顯。

大陸11月70城房價下跌城市持續增多。本報資料照片
大陸11月70城房價下跌城市持續增多。本報資料照片
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一線城市北京

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