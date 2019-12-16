親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

評／美軍聯絡官進駐聯兵營 能給國軍什麼幫助？

年關將近驚傳裁員 宏達電認了：為保這2項事業

美國3D面具 成功騙過支付寶、微信支付「刷臉」系統

2019-12-16 15:54世界日報 記者蔡敏姿／上海16日電

一家美國家洲的人工智能公司宣稱，使用3D面具欺騙支付寶。 取自彭湃新聞
一家美國家洲的人工智能公司宣稱，使用3D面具欺騙支付寶。 取自彭湃新聞
分享
戴上人臉面具蒙混闖關，是電影《不可能的任務》（Mission: Impossible）中常見手法，在現實中竟也成真。一家位於美國加州的人工智能公司宣稱，使用3D面具欺騙支付寶、微信等支付軟體中的人臉識別系統，甚至以手機螢幕上的照片，在荷蘭最大的機場通過人臉識別驗證登機。

澎湃新聞報導，這家叫做Kneron的人工智能公司，由台灣創業家劉峻誠成立於2015年，總部位於美國加州聖地亞哥市。公司的主營業務是提供AIoT、智能家居、智能監控、移動設備等人工智能軟硬體解決方案。

美國財富網站報導，Kneron近期開展一項針對訪問公共場所和欺騙人臉識別系統以訪問或完成支付的測試。在亞洲，他們的團隊在商場中使用高質量的3D面具成功欺騙支付寶和微信的支付程序。

在荷蘭最大的機場阿姆斯特丹史基浦機場，他們僅用一張手機屏幕上的照片就欺騙了自助登機終端的人臉識別系統。Kneron團隊還稱，他們可以使用同樣的方式進入中國的火車站。

美國科技媒體The verge表示，他們獲得了Kneron的測試視頻。視頻中，測試人員戴著3D面具通過人臉識別測試登錄中國商店裡的支付寶和微信支付終端，被允許購買。另一短片，同一位戴著面具的測試人員將身分證放到火車站閘門，閘門上的面部識別系統將面具當成他的臉。應Kneron要求，上述測試視頻未被公開。

The verge特別提到，暫時還不需擔心他人製作你的人臉面具進行消費，因為上述測試具有絕對的局限性。目前的視頻信息僅顯示一個人嘗試使用面具進行操作，還不清楚這個面具是否每次嘗試均有效，以及其他面具是否也能通過這些（人臉識別）測試。

微信機場

延伸閱讀

全球最大投資管理公司 與陸企合資

美AI公司 用3D面具破解微信、支付寶人臉識...

以大陸乞丐用支付寶酸 台鐵打臉宋楚瑜驗票「沒...

大陸乞丐用支付寶、台鐵驗票打孔 宋楚瑜：丟不...

相關新聞

數百萬輛汽車成目標…德國若封殺華為 北京揚言報復

2019-12-16 15:55

瑞銀：明年大陸經濟估增長約6%

2019-12-16 16:04

中美科技戰首批遭美狙擊目標 中興：營收已恢復

2019-12-16 15:52

港機場11月客運量年減16% 10年來最差

2019-12-16 13:57

大陸官方：前11月網上零售額逾41兆元 年增16.6%

2019-12-16 11:27

防元旦、春節錢荒 陸今超量MLF操作預期1月降準

2019-12-16 11:26

人民幣中間價收復7關口 創4個月新高

2019-12-16 11:26

大陸11月工業增加值增6.2％ 優於預期

2019-12-16 10:27

上海網絡視聽興起 產值破90億

2019-12-16 02:17

全球最大投資管理公司 與陸企合資

2019-12-16 02:17

自產替代進口芯 東汽德州電廠大突破

2019-12-16 02:17

可再生能源電量占比 華南超越歐美

2019-12-16 02:15

未來30年…大陸面臨三挑戰

2019-12-15 23:25

大陸．資金．對策／台商在大陸領取現金注意事項

2019-12-15 23:25

李稻葵：打造新產業鏈

2019-12-15 23:25

中興通訊：大陸5G技術 領先全球10個月

2019-12-15 16:07

陸三大新挑戰：無低成本優勢、人口老化、逆全球化

2019-12-15 14:00

陸企人物／好玩的創新 周莉引進智慧運動設備

2019-12-15 13:44

李稻葵籲：打造以大陸為中心的新產業鏈

2019-12-15 13:37

陸駐德大使：德若封殺華為 中方會報復

2019-12-15 13:02

外媒：大陸明年經濟增長目標6%

2019-12-15 12:49

「神奇水」包治百病？安徽商2年賣26.4億元

2019-12-15 12:37

不硬拚經濟 陸放寬地方GDP目標

2019-12-15 00:40

新聞眼／拉澳門壓香港…習近平打什麼主意？

2019-12-15 00:14

習近平下周訪澳門 將宣布經濟新政

2019-12-15 00:11

輔大上海校友會暖身聖誕 會長換屆交接

2019-12-14 21:57

陸房市融資收緊 前11個月有逾450家房地產商破產

2019-12-14 21:09

楊偉民：大陸住房問題出現結構性的供需矛盾

2019-12-14 16:15

A股今年已有150家公司易主 逾四分之一遭國有化

2019-12-14 15:45

中美達成第一階段經貿協議 陸商務部：將提振市場信心

2019-12-14 12:39

大陸製造業關鍵技術自給率 力拚2025年達70%

2019-12-14 10:58

愛國是門好生意？對岸掀文物商機 連年曆也能大賣...

2019-12-14 10:00

人民幣站上6字頭

2019-12-14 01:33

樓柏良 醫藥研發平台舵手

2019-12-14 01:22

王小川 天才少年變身CEO

2019-12-14 01:20

李克強拍板 台商適用台胞投資保護法

2019-12-14 00:41

高技術產業FDI 前11月增27%

2019-12-13 23:23

銀行保險負面清單 縮減

2019-12-13 23:23

華勤融資43億 鋪路掛牌

2019-12-13 23:23
看更多

熱門文章

外送員苦等一小時打47通電話嘸人接 客po理由被圍剿

2019-12-16 11:12

美AI公司 用3D面具破解微信、支付寶人臉識別

2019-12-15 17:04

21歲哈佛高材生！任正非小女兒近照曬氣質 網友讚真名媛

2019-12-15 16:51

交往一周年 24歲女帶房契、BMW鑰匙向男友求婚：我養你

2019-12-15 20:16

未來30年…大陸面臨三挑戰

2019-12-15 23:25

香港平安夜將不平安 親中港媒指民宿成軍火庫

2019-12-16 09:51

中國教育部嚴管 92名留學生遭武漢大學退學

2019-12-16 13:29

陸對台10條客輪航線 今起24小時一站式購票

2019-12-16 10:13

首個高山高鐵今首發 上午看大熊貓下午看金絲猴

2019-12-16 10:46

地鐵遺失老伴骨灰 被乘客當吃的撿走了

2019-12-15 16:53

自產替代進口芯 東汽德州電廠大突破

2019-12-16 02:17

澳門主權移交20年 學者分析：應有大禮包

2019-12-15 22:38

到台後又回港續抗爭 賴清德：香港女孩Ada很勇敢

2019-12-15 22:40

林鄭北京述職 香港示威未停

2019-12-16 00:37

影／狗狗會開車？飼主獨留毛孩在車上 車被開進池塘

2019-12-15 19:08

大陸最後的狩獵部落

2019-12-16 02:17

控劉強東性侵 她成網路霸凌箭靶、點外賣都用假名

2019-12-15 16:52

習到訪前夕 港人赴澳門趨嚴

2019-12-16 00:37

浙江古村社造 他引台灣經驗幫忙

2019-12-16 02:16

雲南昆明對日抗戰史 探詢文武遺跡

2019-12-15 22:22

傳香港無線電視股權變動 王雪紅擬退股

2019-12-16 13:52

影片／高以翔追思會 浙江衛視高層：我們非常傷心

2019-12-15 16:28

長江源頭 發現3千年前岩畫遺跡

2019-12-16 02:16

美中台三角／選後兩岸關係 機會之門在哪？

2019-12-16 00:37

為一張北京車牌 黑市喊價70萬假結婚過戶

2019-12-16 12:39

穗深鐵路開通 大灣區1小時生活圈

2019-12-16 02:14

全球最大投資管理公司 與陸企合資

2019-12-16 02:17

大陸．資金．對策／台商在大陸領取現金注意事項

2019-12-15 23:25

2019北京人口藍皮書：外來人口連3年負成長

2019-12-16 12:39

可再生能源電量占比 華南超越歐美

2019-12-16 02:15

陸減貧人口 今年估逾千萬

2019-12-16 02:13

德國足球球星厄齊爾控維族人遭迫害 中國球迷喊封殺

2019-12-15 16:51

上海網絡視聽興起 產值破90億

2019-12-16 02:17

人民幣中間價收復7關口 創4個月新高

2019-12-16 11:26

林鄭進京 李克強：堅定支持

2019-12-16 13:05

前美駐港澳總領事：港一國兩制 美應強化現狀而非破壞

2019-12-16 13:58

時殷弘：綠搞法理台獨的話 美國就會教訓台灣

2019-12-16 15:53

兩岸海上客運票務平台啟用

2019-12-16 02:14

浙江台州小村打算每人發20萬 網友急喊：願當上門女婿

2019-12-15 16:36

習近平將訪澳門 港珠澳大橋加強保安

2019-12-16 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top