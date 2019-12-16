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中美科技戰首批遭美狙擊目標 中興：營收已恢復

2019-12-16 15:52世界日報 中國新聞組／北京16日電

中美戰不休605／中興高級副總裁：華為及中興5G技術領先同行10-11個月 路透...
中美戰不休605／中興高級副總裁：華為及中興5G技術領先同行10-11個月 路透社
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中興通訊高級副總裁劉健14日表示，中國的5G技術水平已走到世界前列，華為和中興的5G技術領先愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）10至11個月。劉健表示，中興作為首批被美國盯上封殺的中國科技企業，業務曾一度嚴重受挫，但目前已恢復到2017年的營收水平。

上觀新聞報導，劉健14日在中國國際經濟交流中心主辦的中國經濟年會上指出，中興這兩年確實經歷了一些波折，但目前已經恢復到2017年的營收水平，毛利率超過2017年的32%。盈利水平的提高帶動了公司對創新的投入，今年中興研發投入占比從去年的11%升至14.6%。

劉健表示，華為和中興的5G技術水平領先愛立信和諾基亞10-11個月。中國運營商第一期建設，就已經做了13萬個5G基站。相信隨著5G建設的不斷深入，會有更多的應用產生，從而促進整個經濟社會發展。劉健認為，5G的第一個成功應用很可能將會在遊戲領域。未來，手機只需要一個很小的客戶端，遊戲內容全部都在雲端，這樣能融合更多人工智能。操作遊戲時，不僅按照遊戲廠商的設定的遊戲走向，遊戲會依據玩家的想法走上不同進程，走向不同結果。「為什麼會首先應用於遊戲？因為遊戲是虛擬的，有更多容錯空間。」

報導指出，數據預測顯示，美國未來5年在5G領域投入的資金是2800億美元，中國是1800億美元，日本大概六七百億美元，德國和英國都是300多億美元。劉健認為，中國和美國敢於大規模投資5G，是為了「先修路後跑車」。有數據顯示，全球最領先的20個互聯網企業中，中國占了9個，美國占了11個。所以中國不擔心把路修起來之後，真正的應用上不來。而中美以外的國家，因為不具備產業支撐能力，只能試探性地尋找自己的盈利模式。

北京

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