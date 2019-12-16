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大陸官方：前11月網上零售額逾41兆元 年增16.6%

2019-12-16 11:27聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸國家統計局今（16）日數據顯示，今年前11月，大陸網上零售額人民幣9.49兆元（約新台幣41.4兆元），年增16.6%，增速比1至10月提高0.2個百分點。

大陸官方指出，今年前11月在商品線上零售額中，吃、穿和用類商品分別增29.6%、16.5%和19.8%。網上零售額是指，通過公共網路交易平台實現的商品和服務零售額之和。商品和服務包括實物商品和非實物商品，如虛擬商品、服務類商品等。

數據顯示，大陸11月社會消費品零售總額人民幣3.8兆元，年增8.0%，增速比上月加快0.8個百分點。社會消費品零售總額包括實物商品網上零售額，但不包括非實物商品網上零售額。

大陸11月社會消費品零售總額人民幣3.8兆元，年增8.0%。照片／大陸國家統計局
大陸11月社會消費品零售總額人民幣3.8兆元，年增8.0%。照片／大陸國家統計局
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