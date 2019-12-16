可再生能源電量占比 華南超越歐美

大陸南方電網能源發展研究院14日發布了「中國能源供需報告」等6份能源電力行業年度系列研究報告。其中指出，中國大陸地區能源消費連續10年世界第一，南方五省區可再生能源電量占比已超歐美。

中新社報導，「中國能源供需報告」顯示，中國大陸能源消費總量已連續十年居全球第一位。預計2019、2020年，中國大陸能源消費增速將放緩，總量將達到47.9和49.4億噸標準煤。煤炭占比將逐步下降，非化石能源消費快速增長。

「南方五省區綜合能源服務市場報告」則提出，中國大陸近年的能源消費強度呈下行趨勢，但仍高於世界及經合組織（OECD）國家平均水平。而廣東是中國大陸能源消費強度最低的省區之一，2018年下降至0.31噸標準煤/萬元。

報告顯示，2018年中國大陸南方五省區（廣東、廣西、雲南、貴州、海南）可再生能源（包括水能、風能、太陽能和生物質能等）發電量為5015億度，占總發電量的42.2%。加上三峽送廣東水電，南方五省區全年實際消納可再生能源電量為5159億度，占全社會用電量的44.4%，超出全球平均水平（27.0%），也遠高於歐盟和美國（32.3%和17.7%），整體消納比重世界領先。

廣東是南方區域最主要的海上風電開發基地，占全大陸技術可開發量的15.7%，廣東正推動海上風電全產業鏈的形成。報告還分析了儲能及氫能技術發展與應用，認為氫能將為海上風電消納提供新思路。

中國電網投資連三年逾5000億元人民幣。從電源投資結構發展來看，中國大陸火電投資占比連10年下滑，風電投資占比近3年則超過水電，成第二大能源投資品種。目前，中國大陸水電裝機和發電量，風電裝機容量均穩居世界第一。