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全球最大投資管理公司 與陸企合資

2019-12-16 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

全球最大的投資管理公司、美國領航集團（Vanguard，又譯「先鋒集團」）宣布與螞蟻金服合作，在中國大陸成立合資公司「先鋒領航」。

中新社報導，12月14日，中國證監會最新公布了新一批基金投資顧問業務試點名單，螞蟻金服旗下的螞蟻（杭州）基金銷售有限公司成為首批獲得試點備案資格的獨立基金銷售機構。

目前，領航集團在全球的資產管理規模超過5.9兆美元，為全球3000多萬名投資者提供投資理財服務，集團總部位於美國賓夕法尼亞州。合資雙方將通過合資公司為中國大陸個人投資者提供創新、普惠的基金投顧產品和服務。合資公司將很快通過支付寶推出基金智能投顧產品，這將極大降低投資門檻，讓普通用戶也能享受專業的投顧服務。

領航集團董事長兼首席執行官蒂姆．巴克利表示，此次合作將領航集團投資理念和策略與螞蟻金服的數字化平台、技術結合在一起，將從根本上改進中國大陸個人投資者的投資方式。

螞蟻金服董事長兼首席執行官井賢棟表示，一直以來，支付寶與中國及全球的金融機構開放合作，持續為個人和小微企業提供普惠的金融服務。螞蟻金服的技術和領航集團的投顧經驗相結合，將使高質量的財富管理顧問服務變得更加簡單、智能和普惠。

今年10月底，中國證監會啟動了中國大陸國內首批基金投資顧問業務試點。基金投顧試點是中國基金行業的標誌性事件，會推動基金銷售機構轉變業務模式，將收費方式從收取申購贖回等產品銷售費用，調整為按投資者保有資產規模收取投資顧問費的方式，逐漸培育代表投資者利益的市場買方中介機構。

和服

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