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上海網絡視聽興起 產值破90億

2019-12-16 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國（上海）網絡視聽產業基地近年來已累計吸引超過1100家企業入駐，2019年基地企業年產值預計超過90億元（人民幣，下同）。這是近日正在上海舉辦的「2019上海網絡視聽產業周」上發布的信息。

新華社報導，隨著互聯網的普及，各類網絡視聽平台已成為群眾文化消費和信息消費的重要平台，是文化產業的重要組成部分。近年來，網絡視聽產業在上海蓬勃發展。

統計顯示，截至今年10月，中國（上海）網絡視聽產業基地累計引進企業超過1100家，七成以上企業屬於網絡視頻、動漫等新興業態。2019年前三季度，基地企業產值過60億元，預計全年產值將破90億元。

目前，上海已初步形成以中國（上海）網絡視聽產業基地為主力，浦東浦西區域特色產業園區為支撐的網絡視聽產業格局。上海有關部門推出的文件也提到，扶持上海網絡視聽產業健康發展。

政策推動、企業集聚讓上海逐漸成為中國大陸網絡視聽內容創意和製作的重要城市之一。目前上海網絡影視內容出品數量位居全大陸第二，僅次於北京。上海網絡視聽企業不僅分布於視頻、動漫、遊戲等領域，在聲音業務領域同樣出色，蜻蜓FM、阿基米德和喜馬拉雅三家滬上音頻網站占據全大陸音頻業逾八成市場份額。

在上海，網絡視聽產業也正加速與其他產業協同發展。據嗶哩嗶哩網站董事長兼首席執行官陳睿介紹，用戶愈來愈願意參與和網絡視聽相關的線下活動，今年十一期間嗶哩嗶哩舉辦的線下活動吸引了超過16萬人次匯聚上海，這一現象說明網絡視聽產業對旅遊業發展的助力。

網絡視聽產業還涉及體育領域，近年來移動互聯直播技術為觀眾提供更多基於網絡平台的體育賽事資源。產業周活動期間，蘇寧體育集團、上海文廣互動電視及五星體育宣布成立合資公司—寧動體育，未來將創新運營模式，拓展優質體育內容。

上海體育直播

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