陸三大新挑戰：無低成本優勢、人口老化、逆全球化

北京大學國家發展研究院副院長黃益平今（15）日在「第四屆國家發展論壇」上與布魯金斯學會聯合發布「中國2049」報告稱，未來大陸存在三大新挑戰：低成本優勢喪失、人口快速老齡化以及逆全球化政策。

澎湃新聞報導，黃益平表示，大陸人均GDP從1978年的230美元上升至2007年的2,600美元，再上升至2018年的9,760美元，過去充滿競爭力的許多產業已經難以為繼。但他認為並沒有那麼悲觀，大陸經濟今天碰到的問題不是一個「寒冬」的問題，不是一個持續下跌的問題，而是新舊動能轉換的問題，屬於新經濟的企業不會那麼悲觀，屬於老經濟的，恐怕熬不過去。

人口老齡化方面，黃益平表示，大陸每年勞動年齡人口減少800萬，而老齡人口增加1200萬，撫養比可能從2019年的41%上升至2049年的66%。人口老齡化將嚴重影響消費需求、勞動力供給、儲蓄以及社會保障。黃益平說，需要採取果斷措施平衡養老帳戶，除了加大劃撥大陸國有資產，宏觀稅負可能將逐步提高。