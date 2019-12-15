李稻葵籲：打造以大陸為中心的新產業鏈

大陸全國政協常委、新開發銀行首席經濟學家李稻葵昨（14）日在中國經濟年會上指出，大陸應更加審慎地研判國際形勢，抓住重要戰略機遇期打造一個以大陸為中心的新的產業鍊。

中新網報導，李稻葵認為，未來世界的產業鏈會有重大變化，演變為三個生產中心：一個在北美，是以美國為中心、帶動加拿大和墨西哥的產業集群，現在這個格局初步形成；第二個產業鏈仍然是以德國或歐洲為中心的，現在已經形成，像波蘭、斯洛伐克、匈牙利與德國的產業鏈緊密結合在一起；第三個需要打造的，是以大陸經濟為中心的新的產業鏈條。

李稻葵稱，今年中央經濟工作會議再次明確提出，大陸仍然處於戰略機遇期，提法雖未變，但對於「戰略機遇期」的理解要有所不同，更多是指需要依靠自身力量在國際上更有作為，為大陸經濟發展創造出更寬廣的發展空間。

同時，大陸要更加靈活打造貿易圈，李稻葵認為，以開放姿態贏得貿易夥伴更加開放的態度回應和政策，推動貿易對手、貿易夥伴和相關國家的開放。