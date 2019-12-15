中國對美國部分進口商品 15日起暫不徵收關稅

中美第一階段經貿協議談判共識，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。照片／美聯社 分享 facebook

貿易戰談判有新契機，中方釋出善意，大陸財政部網站今（15）日公告，對原計劃於12月15日12時01分起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品，暫不徵收10%、5%關稅，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。

大陸國務院關稅稅則委員會今發布「國務院關稅稅則委員會發布公告暫不實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施」（下稱措施）和「國務院關稅稅則委員會關於暫不實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅措施的公告」（下稱公告）。

措施稱，為落實中美雙方近日關於經貿問題的磋商結果，根據「中華人民共和國海關法」、「中華人民共和國對外貿易法」、「中華人民共和國進出口關稅條例」等法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會決定，對原計劃於12月15日12時01分起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品，暫不徵收10%、5%關稅，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。

除上述措施外，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行，對美加徵關稅商品排除工作繼續開展。

中方希望，與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，促進中美經貿關係穩定發展。

新華社13日報導，在平等和相互尊重原則的基礎上，中美第一階段經貿協議文本達成一致，包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。