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「神奇水」包治百病？安徽商2年賣26.4億元

2019-12-15 12:37聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

有一種神奇水連續喝七天能治百病，您相信嗎？這是大陸詐騙新手法，不到兩年，超過6萬多人受騙，總金額高達人民幣6億元（約新台幣26.4億元）。

央視新聞報導，該公司註冊地在安徽合肥，而實際控制人和主管捲款跑路，其餘9名高層及團隊負責人也被警方採取刑事強制措施。公司人去樓空，貼紙都被撕掉，隱約還能看見一些痕跡：「給我七天時間，還您青春二十年。」

在一張傳銷組織的發展脈絡圖中，可以看出，每一層都在發展下線，總參與人數超過6萬人。一盒能量液賣到人民幣1.5萬元（約新台幣6.6萬元），宣稱是被地殼運動封存起來的遠古海洋水，得到多家中美權威機構認可，不僅逆轉衰老、延長壽命，還包治百病。

如村裡放牛娃的紅斑狼瘡被治好，公司的創始人用硫酸燒壞自己的臉，使用能量水後，恢復如初。整個療程只需要七天。如果再配合公司研發的漂浮艙一起使用，效果更是神奇。

不僅能治病，公司給出的回饋也非常豐厚，只要購買產品，就立即能得到相應的金元返利，買越多，得越多。這些金元在公司自己的網上商城中可以自由兌換成人民幣。如果介紹其他人購買，還會有一定比率金元回饋。

專家指出，神奇能量水，其實就是鉀含量高的地下水源；人體漂浮，是因為水的密度很高。而治好放牛娃的紅斑狼瘡以及村裡人的重病，更是子虛烏有。

許多參與者指出，賣水的原因是可獲得一定額度的虛擬幣，也就是這家公司發行的「金元」：購買人銀幣1.5萬元能量水，可得60%回饋金，也就是價值人民幣9,000元的金元。購買越多，獲得金元的比率越高，購買12萬元的能量水，就可回饋80%金元。按公司宣傳說法，一枚金元漲到人民幣1萬元，就能獲利人民幣3,200萬元。不少人以為能一夜致富，最後卻落得家財散盡。

大陸詐騙新手法「神奇水」能治百病，不到兩年，詐騙總金額高達人民幣6億元（約新台幣...
大陸詐騙新手法「神奇水」能治百病，不到兩年，詐騙總金額高達人民幣6億元（約新台幣26.4億元）。照片／央視新聞網
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人民幣詐騙地下水

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