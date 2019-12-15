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港反送中效應 陳茂波憂明年國際投資者流失

2019-12-15 12:11聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

反送中運動持續近半年，香港財政司司長陳茂波今（15）日發文指出，社為運動重創零售、餐飲、旅遊及運輸行業，而市民減少外出及消費等影響已外溢至其他不少行業，不少企業和打工仔對香港的現況及前景感到憂慮。部分來港投資或擴展業務的國際投資者，可能會流失。

香港特區政府網公告，他表示，自8月以來推出的四輪紓困措施，目的是緩解市民及企業刻下的壓力。來年財政預算案的基本方向仍然是「撐企業、保就業」，而面對經濟下行、失業率上升，亦要「振經濟、紓民困」。

陳茂波指出，若明年全球經濟增長比預期快，而香港社會狀況卻未能擺脫過去多月暴力和癱瘓的陰霾，一些本來打算來港投資或擴展業務的國際投資者，可能會失去等待香港復元的耐性，或轉到區內或大陸其他城市開展或擴展業務。

陳茂波稱，如因香港社會動盪因素令主辦單位把活動轉到其他城市，香港失掉的將不只是過去半年或明年的潛在收益，還有他們一去不復返的風險。2020年將有不少企業舉辦大型而具代表性、紀念性的活動，香港不能失諸交臂。

陳茂波指，只要停止暴力及破壞，市面已隨即恢復人氣。而過去兩周，有不少商舖、食肆也指生意有所改善，稍稍緩解之前令人透不過氣的經營壓力。強調行政長官和各司局長正努力和社會各界進行對話，無論大家有什麼分歧，都可以傾、可以商量、可以討論，共同尋找出路。

香港財政司司長陳茂波。照片／中新社
香港財政司司長陳茂波。照片／中新社
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