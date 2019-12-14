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陸房市融資收緊 前11個月有逾450家房地產商破產

2019-12-14 21:09聯合報 記者林宸誼／即時報導

隨著大陸房地產調控持續、房企集中度上升、融資環境不斷收緊，房企之間分化加深，尤其是中小房企，生存壓力持續加大，業內機構統計數據顯示，今年以來，截至11月底，房地產企業破產數量已經超過450家，超過2018年全年的破產數量。

經濟參考報報導，克而瑞研究中心分析師房玲指出，從2018年下半年開始，破產房企數量明顯增多，主要以三四線城市的中小型房企為主，這些房企實力較差，抵禦風險能力較弱。

房玲指出，今年前三季，三家龍頭房企權益金額集中度達10.2%，與去年同期相比提升0.4個百分點；第4名到第10名，以及第11名到第20名梯隊房企權益金額集中度，較去年均有一定幅度的提升，規模房企競爭優勢進一步擴大。在兩極分化的效應下，大型房企將會佔據更多的市占率。

不僅如此，隨著對房地產行業風險防控的進一步強化，一些地方政府要求具有一定規模的開發商進行土地開發，且土地競拍要繳納數額不菲的保證金，這對小型房企的經營能力以及決策能力提出了更高的要求，一些實力不濟的小房企最終會被兼併或走向破產。

此外，此輪調控堅守「房住不炒」原則，持續收緊房地產融資，今年5月發布的「23號文」，明確要求商業銀行、信託、租賃等金融機構不得違規進行房地產融資；7月、8月連續對房地產信託、銀行進行整治約談，同時對開發貸、境外發債等多種融資方式進行進一步限制。

一些曾經規模較大的企業也出現在今年的破產名單上，例如銀億股份、新光集團等房企；此外，部分知名房企債務違約不斷，如曾經的百強房企頤和地產面臨兩筆合計人民幣10億元的債務違約。

房企整體融資難度和融資成本都在上漲。今年前10月房企新增債券類融資成本7.03%，較2018年上升0.52個百分點。隨著中小房企不斷暴雷、兌付問題頻發，金融機構更願意把錢貸給承壓性更強的規模房企，融資向大型房企集中的趨勢越發明顯。

當整體調控不鬆綁，房企進入存量時代下，企業要如何降負債、活下來，房玲認為，基於宏觀及融資環境調控持續，未來破產企業將會更多，且會呈現加速。

今年前11個月，大陸房地產企業破產家數已逾450家。圖／中新社資料照
今年前11個月，大陸房地產企業破產家數已逾450家。圖／中新社資料照
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房地產破產債務

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