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楊偉民：大陸住房問題出現結構性的供需矛盾

2019-12-14 16:15聯合報 記者李仲維／即時報導

楊偉民表示，大陸住房問題已經從過去意義上的總量不足，轉化為結構性的供給不足。新華...
楊偉民表示，大陸住房問題已經從過去意義上的總量不足，轉化為結構性的供給不足。新華社資料照片
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大陸全國政協經濟委員會副主任楊偉民今（14）日表示，大陸住房問題已經從過去意義上的總量不足，轉化為結構性的供給不足，出現結構性的供需矛盾。

他指出，住房問題還包括，現在大量的農業轉移人口從農村進入到城市，以及每年新畢業的800萬大學畢業生。

第一財經報導，楊偉民是在中國經濟年會平行論壇上，做上述表示。他認為，面對住房問題，要堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位，這是居住屬性、民生屬性，需要做好城鎮老舊社區改造和大力發展租賃住房。

楊偉民還表示，大陸現在主要是靠消費來拉動經濟，但是社會零售總額在下降，下降的原因很多，他認為這和高房價、高房貸有關，與金融和房產有關。同時大陸的儲蓄率還在下降，原因是越來越多的居民每個月必須拿出一部分還房貸。所以應該按照中央經濟工作會議要求那樣，去降低社會融資成本，這樣的話，有利於減輕居民還房貸的壓力。

大陸國家發展和改革委員會副主任寧吉喆則指出，大陸有超大規模的市場優勢和內需潛力，有世界上最大規模的中等收入群體，同時有世界上最多的市場經濟主體。城鄉區域發展有差距，同時也是潛力所在，是內需擴大的潛力所在。

寧吉喆稱，大陸還有龐大的人力資本和人才資源，人口的紅利仍然存在。

寧吉喆強調，大陸全要素生產力的提升，還具有較大的潛力。相當長一段時間來，大陸的經濟增長主要靠的是勞動資本要素生產力的提高，也實現持續快速的增長，但全要素生產力與已開發國家相比，還有明顯差距。未來推動高品質發展，大陸增長的潛力所在就是全要素生產力這一塊，與已開發國家有差距，差距就是潛力。

房市開發中國家

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