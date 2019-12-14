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A股今年已有150家公司易主 逾四分之一遭國有化

2019-12-14 15:45聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸今年以來已有150家A股上市公司實際控制人發生變更。圖／中新社
大陸今年以來已有150家A股上市公司實際控制人發生變更。圖／中新社
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深圳交易所上市公司漢鼎宇佑13日晚間公告，公司控制權變更。中國證券報指出，這已經今年以來第150家實際控制人發生變更的A股公司。比起去年同期的99家，陸股今年控制權變更的上市公司家數大增逾50%。

對於上市公司控制權變更案例大幅增加的原因，東北證券研究總監付立春表示，原因可分為三方面

一、資本市場高質量發展要求在提高，併購重組政策逐漸放開，併購重組行為逐漸增多，資本方通過併購重組實現控制權轉讓的機會增多；

二、今年以來一些上市公司經營面臨較大挑戰，有的公司經營情況不佳，於是主動轉讓股權實現控制權轉讓；

三、在國企改革的背景下，國企資本化和運營效率都有所提高，不少公司積極引入新的戰略投資者，控制權發生變更。

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬12日出席本報系舉辦的投資論壇時指出，中國企業在過去幾年撐得很辛苦，且艱難度日的企業愈來愈多，幾乎除了基礎設施靠政府撐出來，和部分新經濟企業外，全方位的微觀資金流動性變得非常緊張。他並表示，中國經濟會不會出現資產負債表收縮所帶來的下行周期，值得關注。

中國證券報指出，在這150家上市公司中，有41家公司的實際控制人是由自然人或無實際控制人變更為「國資系」公司，占比達到27.33%。僅六家上市公司實際控制人是由「國資系」變更為自然人。從目前情況看，今年以來「國資系」控股的上市公司數量持續增加。

今年陸股控制權生變的上市公司中，有不少還是昔日的「明星白馬股」，如東方園林以及知名家電品牌格力電器。

付立春表示，上市公司實控人發生變更，未來經營模式和股價也可能隨之發生較大的變化。如果後期存在資產和業務注入，將對上市公司主營業務將產生較大的影響。

業內人士指出，很多「易主」的上市公司都存在較大的隱形債務，新的實際控制人入主後，需要為其做很多紓困動作，如提供擔保、質押等。這也將考驗收購方的資金實力。

上市公司陸股深圳

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