中美達成第一階段經貿協議 陸商務部：將提振市場信心

大陸13日深夜宣布中美已就第一階段經貿協議文本達成一致。大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華周六上午表示，這個協議的達成和順利的實施將提振市場信心，「有利於中國，有利於美國，也有利於整個世界」。

據《第一財經》與《界面新聞》報導，俞建華14日出席在北京舉行的「2019-2020中國經濟年會」時做出上述表示。他並指出，面臨的形勢愈是複雜，中國愈要堅定不移地推進更高水平開放，以開放的主動贏得發展的主動和國際競爭的主動。

俞建華稱，大陸將推進更高水平開放型經濟新體制建設，一是搭建開放合作新平台，二是打造開放創新新高地，三是形成開放環境新優勢，四是開創開放共贏新局面，五是構建開放安全新體系。

中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在同一場合也表示，中美第一階段經貿協定文本達成一致是個好消息，是互利共贏的。他指出，經濟全球化仍然是大勢所趨，和平發展、合作共贏仍是時代潮流、人心所向。

韓文秀強調，中國對外開放的大門會愈開愈大，而且繼續往更大範圍、更寬領域、更深層次的方向走，努力以開放促改革、促創新、促發展。

《中證網》報導，北京清華大學教授李稻葵在這場年會上指出，中國經濟增長潛力很大，儘管國際形勢有所變化，但只要做好改革，中國經濟增長前景依然可期。他並樂觀預期，2020年中國經濟增長速度保持在6%或6%左右完全有可能。

李稻葵也認為，中國必須更加審慎地研判國際形勢，更加靈活、積極主動地打造中國的貿易圈，以更加開放的姿態贏得交易夥伴更加開放的態度回應和政策，推動貿易對手、交易夥伴和相關國家的開放。

因市場預期中美經貿談判可望達成第一階段協議，12日晚間至13日，離岸與在岸人民幣就雙雙大漲並升破1美元兌人民幣7元大關，再度重見「6」字頭，

離岸人民幣更一度飆漲逾1,000個基點，最高升至6.9277元，但最後收在7.0051元，下跌606個基點。在岸人民幣兌美元即期匯率13日夜盤23時30分則收於6.9640元，較前日夜盤收盤價上漲64點。