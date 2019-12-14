大陸製造業關鍵技術自給率 力拚2025年達70%

大陸工信部前部長李毅中指出，目前中國在關鍵零部件、元器件和關鍵材料上的自給率只有約三分之一，希望2020年能達到40%，並於2025年達到70%。

大陸《21世紀經濟報導》指出，目前擔任中國工業經濟聯合會會長的李毅中，13日出席在北京舉行的「2019央視財經論壇」時做出上述表示。

李毅中稱，12日閉幕的中共中央經濟工作會議再次強調「提升產業基礎能力」。工業基礎能力包括：核心基礎零部件和元器件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產業技術基礎，簡稱為「四基」，是工業整體素質和核心競爭力的體現，也是數位化、網路化、智能化的基石，是工業高質量發展的支撐。

然而，中國「四基」不強的問題突出。李毅中說，這集中表現在一些核心關鍵技術受制於人。中國關鍵零部件、元器件和關鍵材料自給率在2015年制定「中國製造2025」時只有20%，目前是三分之一，「我們希望到2020年達到40%，2025年達到70%」。

李毅中並指出，中國產業技術基礎支撐薄弱，質量、計量、實驗、安全等支撐能力還比較薄弱。「四基」不強將難以實現精準製造和智能製造，難以提升工業供給能力和水準。

他表示，「工業強基工程實施指南（2016-2020年）」列出了十大先進製造「一攬子」突破行動的項目明細，其中核心零部件元器件80種，關鍵基礎材料20種，先進工藝30項。

李毅中建議其他行業，包括傳統製造行業也都應列出明細，一一落實。「『一攬子』不是事無巨細，而是抓住行業的重點、難點和痛點，對『四基』進行通盤研究，多措並舉解決這些問題」。

「比如高檔數控機床就要抓住數控系統以及機床的主軸、導軌、軸承等行動系統；機器人種類很多，但它的弱項還是在伺服電機、減速器方面。」

他並認為，中國應大力開展創建製造業的「單項冠軍」和工業「小巨人」行動。李毅中指出，德國和日本的經驗以及工業界常年的探索實踐都證明，開展「單項冠軍」、「小巨人」這樣的活動對提升「四基」是一個有效的措施。

大陸2016年起就開始實施製造業單項冠軍企業和產品計畫，目前已公布三批。李毅中透露，「再過一個禮拜要公布第四批，我算了一下，累計514家，這個數字還不多，但是有了一個好的開端」。