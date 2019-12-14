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陸港經貿

人民幣站上6字頭

2019-12-14 01:33經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

持續17個月的美中貿易戰，簽署第一階段協議在即，人民幣匯率昨（13）日上演「慶祝行情」，離岸、在岸匯率雙雙升破「7」關口，時隔一個月後重回6時代，也升至四個月高點，官方指標的人民幣中間價則四連升。

受到人民幣飆升鼓舞，陸港股市昨天雙雙收紅，A股上證綜指收盤報2,967點，漲幅1.78％；香港恆生指數收27,687點，漲696點，漲幅2.57％。

熱錢回流，人民幣急漲，在岸人民幣13日開盤大漲逾700個基點，升幅逾1%，一度觸及6.957，創近四個半月新高。

不過，美中官方遲遲沒有出面證實第一階段協議簽署內容，購匯盤對沖後升幅收窄，在岸人民幣日盤收報6.9839，較上一交易日官方收盤價上漲494點，較上日夜盤收盤漲441點。

反映境外投資者預期的離岸人民幣12日隔夜盤中暴漲逾千點，從7.03元一線直線飆升突破多個關口，一度逼近6.92元關口，飆升至8月初以來新高6.9275，升幅達2%，一天內最大漲幅超1,100點。

13日離岸價從高位回落，在近6.97元水準徘徊，震盪坐穩6區間。人民幣中間價13日升值97點，報7.0156，是連續第四個交易日升值，累計本周調升227個基點。

人民幣匯率升破7，外匯交易員表示，市場投資策略將轉向低買高賣。也有外匯交易員表示，臨近年底客盤在雙向波動中逐漸變得理性。

東方金誠主權評級團隊分析，短期內人民幣匯率考慮到經濟穩增長及2020年戰略目標的完成，預計政策端的支持將對人民幣匯率走勢形成較明顯支撐，預計人民幣匯率惠在合理均衡水準上保持穩定。

工銀國際首席經濟學家程實表示，長期來看，人民幣有效匯率較均衡匯率的低估逐步修正，2020年人民幣幣值有望持穩，全年美元對人民幣匯率的中樞水準將回歸至7.0元以下。

人民幣匯率外匯

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