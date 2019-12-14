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王小川 天才少年變身CEO

2019-12-14 01:20經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

搜狗公司CEO王小川。
搜狗公司CEO王小川。
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從18歲摘下國際資訊奧林匹亞金牌、被封為清華天才少年、曾是網路公司搜狐最年輕的副總裁，至今任職搜狗公司CEO，他是王小川。坊間流傳一句話：為了幹掉百度，王小川把青春餵了「狗」。

新浪科技網報導，王小川生於1978年，四川成都人，18歲代表大陸參加國際資訊奧林匹亞摘金，被保送清華大學計算機系。他利用課餘時間去校園社區網ChinaRen打工。2000年搜狐收購ChinaRen時，王小川也因其開發的CMS（內容管理系統）被搜狐的老闆張朝陽賞識。

2003年張朝陽給王小川的任務是開發搜索，並擊敗百度。王小川聘12名兼職人員，去挖清華大學計算機系國家集訓隊的隊員。不分晝夜，一晚睡四小時，僅用11個月，就完成別人兩年工作量。他的口頭禪是：「沒有什麼不行，不行可以學」。

搜狗成立於2004年8月，是搜狐公司旗下公司，增強搜狐網的搜索功能，僅次於百度的中文搜索工具。搜狗主要經營搜索業務，並推出搜狗輸入法、企業郵箱、新聞、音樂等業務。

2005年王小川因在創立搜狐研發中心和搜狗搜索引擎開發上的突出貢獻，27歲就被晉升為搜狐公司副總裁。

搜狗成立時間比百度晚三年，那時的王小川還沒意識到，為了彌補三年之差，他投進整個青春。2005年百度在美國上市時，搜狗市占率僅2%，一度陷入僵局，王小川不甘心，開發新產品：搜狗輸入法和搜狗瀏覽器。搜狗輸入法是全球第一款基於搜索引擎技術的新一代輸入法，採漢語拼音，不到三年，搜狗輸入法市占率攀至70%，撐起搜狗門面。

2010年8月搜狐與阿里巴巴宣布分拆，搜狗成立獨立公司，引入戰略投資。2013年9月，搜狐、搜狗與騰訊控股三方合作，騰訊投資4.48億美元持股搜狗36.5%。2017年11月，搜狗在紐交所上市，首日股價收13.5美元，站上巔峰，隨後一路下滑。

百度清華大學奧林匹亞

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