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樓柏良 醫藥研發平台舵手

2019-12-14 01:22經濟日報 記者李仲維／綜合報導

康龍化成董事長樓柏良
康龍化成董事長樓柏良
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北京醫藥研發平台康龍化成11月28日在港交所掛牌上市，成為「A+H」股票掛牌的醫藥企業。康龍化成董事長樓柏良是一個學者型的企業家，直到現在，他還堅持人才和團隊是企業壯大的「祕密」。

康龍化成致力於小分子藥物研發服務，為全球製藥企業提供藥物發現、藥物開發及生產的CRO（合同研究組織）+CMO（合同生產組織）解決方案。

公司在招股書中稱，世界前十大CRO企業中，康龍化成位居世界第三，在大陸僅次於藥明康德，排名第二。

樓柏良1963年出生於浙江慈溪，1978年考取寧波師範專科學校。當時他年僅15歲。三年後，他在當地擔任教師，教了兩年化學，1983年他如願以償，考上中科院有機化學研究所，並於1989年拿到博士學位。

博士畢業後，樓柏良留在中科院當了一年的研究員。1994年，他拿到加拿大蒙特利爾大學博士後學位。

在國外讀書的四年期間，樓柏良感觸頗多，他感受最深的是動手能力。與其他學科相比，搞化學的動手能力更要強，但在國外動手能力要求更高，除了做實驗，其他的細節問題也要自己解決，這也培養出他事必躬親的習慣。

從學校畢業後，樓柏良在美國開始研究員的生涯。他先後在美國加州、聖地牙哥等生物製藥企業從事化學合成研究。

歷經在國外25年讀書和工作後，樓柏良開始思考一個新的問題，是否像其他大陸留學生一樣創業？美國是創業者的天堂，但也是創業者的墳墓，成功固然令人鼓舞，而失敗也可能讓人破產。

幾經思考後，樓柏良放棄優越的中產階級生活，他選擇了創業。2003年成立康龍化成（美國）公司，2004年，在弟弟樓小強的召喚下，樓柏良將美國註冊的公司遷回北京。2009年，樓柏良入選第二批大陸國家「千人計畫」和第一批北京「海聚工程」。

從當初創業時期的30多人發展到現在的數千人，樓柏良只花不到10年時間就讓公司在西安、天津都建有自己的園區和實驗室。如今已經成為大陸國內醫藥技術服務外包企業前三強。

回想過去，樓柏良最大的感慨是「當初沒想到企業會做那麼大」。他說，當時回大陸的想法很簡單，只是覺得大陸新藥研發領域的企業基本空白，市場大有可為。「很多事情只有做成了你才發現自己能做到，並且還做得不錯。」

樓柏良認為，人才和團隊是企業壯大的「祕密」。企業的核心競爭力最終要靠人，是自己背後的夥伴和員工凝聚在一起，才助推企業一步步走到今天，同時成就了今天的自己。

創業北京中科院

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