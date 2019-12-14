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李克強拍板 台商適用台胞投資保護法

2019-12-14 00:41聯合報 記者李仲維／綜合報導

大陸國務院總理李克強。 （新華社資料照片）
大陸國務院總理李克強。 （新華社資料照片）
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大陸國務院總理李克強十二日主持召開國務院常務會議，通過「中華人民共和國外商投資法實施條例（草案）」，明訂台灣投資者在大陸投資，適用台灣同胞投資保護法及其實施細則規定，未規定的事項，參照外商投資法和「條例」執行。

中國政府網昨天（十三日）公布，外商投資法將於明年一月一日實施，上述實施條例將於明年一月一日同步配套實施，主要是針對外商關切，從行政法規層面明確相關事項。

「外商投資法」於今年三月全國人大立法通過，是在中美貿易戰背景下大陸一項改革開放措施，特別是外商關心的在中國專利技術的轉讓和智慧財產權保護都有法律的規範，被形容是給投資大陸的外商（包括港澳台商）一顆「定心丸」。

外商投資法實施條例主要內容，一是平等對待內外資企業。規定在項目申報、土地供應、稅費減免、資質許可等方面一視同仁。外資企業依法平等參與國家、行業、地方等各層次標準制定修訂，可提出標準立項建議，並承擔標準起草等工作。政府及其有關部門不得限制外資企業進入政府採購市場或實行差別及歧視待遇。

二是強化投資保護。明確國家對外國投資不實行徵收，特殊情況因公共利益需徵收，應依照法定程序和規定進行，並按市場價值給予補償。禁止利用行政許可、行政處罰等手段強制或變相強制外國投資者、外資企業轉讓技術。地方政府及其有關部門不得以區劃調整、政府換屆、責任人更替等為由，對依法作出的政策承諾及訂立的合同違約毀約。

三是規定主管部門在審核有關行業、領域准入許可時，不得在許可條件、申請資料、審核、時限等方面對外國投資者設置歧視性要求。

四是規定不依法平等對待外資企業、違法限制外資企業平等參與標準制定、不履行政策承諾、強制轉讓技術等違法行為的法律責任。

五是明確港澳投資者在大陸投資，參照外商投資法和「條例」執行；台灣投資者在大陸投資，適用台灣同胞投資保護法及其實施細則規定，未規定的事項參照外商投資法和「條例」執行。

會議要求，以貫徹外商投資法和「條例」為契機，為包括港澳台企業在內的中外資企業營造一視同仁、公平競爭的市場環境。

外資國務院台商

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