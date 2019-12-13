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陸國務院明訂台商投資適用台灣同胞投資保護法

2019-12-13 20:30聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸國務院總理李克強12日主持召開國務院常務會議，通過《中華人民共和國外商投資法實施條例（草案）》，明訂台灣投資者在大陸投資，適用台灣同胞投資保護法及其實施細則規定，未規定的事項，參照外商投資法和《條例》執行。

中國政府網今（13）日披露，外商投資法將於明年1月1日實施，上述實施條例將於明年1月1日同步配套實施，主要是針對外商關切，從行政法規層面明確相關事項。

外商投資法實施條例主要內容，一是平等對待內外資企業。規定在項目申報、土地供應、稅費減免、資質許可等方面一視同仁。外資企業依法平等參與國家、行業、地方等各層次標準制定修訂，可提出標準立項建議，並承擔標準起草等工作。政府及其有關部門不得限制外資企業進入政府採購市場或實行差別及歧視待遇。

二是強化投資保護。明確國家對外國投資不實行徵收，特殊情況因公共利益需要徵收的，應依照法定程序和規定進行，並按市場價值給予補償。禁止利用行政許可、行政處罰等手段強制或變相強制外國投資者、外資企業轉讓技術。地方政府及其有關部門不得以區劃調整、政府換屆、責任人更替等為由，對依法作出的政策承諾及訂立的合同違約毀約。

三是規定主管部門在審核有關行業、領域准入許可時，不得在許可條件、申請資料、審核、時限等方面對外國投資者設置歧視性要求。

四是規定不依法平等對待外資企業、違法限制外資企業平等參與標準制定、不履行政策承諾、強制轉讓技術等違法行為的法律責任。

五是明確港澳投資者在大陸投資，參照外商投資法和《條例》執行；台灣投資者在大陸投資，適用台灣同胞投資保護法及其實施細則規定，未規定的事項參照外商投資法和《條例》執行。

會議要求，以貫徹外商投資法和《條例》為契機，為包括港澳台企業在內的中外資企業營造一視同仁、公平競爭的市場環境。

會議還指出，量大面廣的小微企業是經濟發展和容納就業的生力軍。10月底普惠型小微企業貸款餘額年增23.3%，比全部貸款增速高近11個百分點，利率下降0.64個百分點。

會議表示，明年要實現普惠小微貸款綜合融資成本再降0.5個百分點，貸款增速繼續高於各項貸款增速，其中5家國有大型銀行普惠小微貸款增速不低於20%。

為此，會議要求，要疏通貨幣政策傳導機制，清理減少融資各環節收費，支持銀行增加製造業中長期貸款、發展便利續貸業務和信用貸款，將小微企業貸款享受風險資本優惠權重的單戶貸款額度上限，由人民幣500萬元提高至1,000萬元，將政府性融資擔保和再擔保機構平均擔保費率逐步降至1%以下，確保解決小微企業融資難、融資貴有明顯進展。

大陸國務院總理李克強。新華社資料照片
大陸國務院總理李克強。新華社資料照片
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